Православные христиане празднуют Троицу 4.06.2017, 11:53

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Фото с сайта thebestartt.com

Сегодня православные празднуют один из важнейших праздников годового цикла — День Святой Троицы.

Именно в этот день открывается истина о существовании Триединого Бога, которые един по существу, но троичен в сущности: Отец, Сын и Дух Святой. Церковь считает этот день своим днем рождения. Белорусы называли Троицу Сёмухой, в самом значении которой был заложен срок празднования — через семь недель после Пасхи.

В этот день в храмах совершается одно из самых красивых богослужений в году, а верующие украшают свои дома ветками березы и полевыми цветами в знак того, что Святой Дух обновляет всякого человека, в знак того, что человек, питаемый Святым Духом, начинает расцветать. Прихожане молятся не только о ниспослании Духа Святого всем присутствующим, но и особым образом просят такой милости для умерших, чтобы они тоже могли стать участниками Царства Славы в стране живых. Именно в этот день впервые после Пасхи читают коленопреклоненные молитвы. Троицу отмечают три дня — собственно в воскресенье, а также в следующие понедельник и вторник.

Троица празднуется на 50-й день после Пасхи, от чего и получила свое второе название Пятидесятница. По преданию, именно в этот день на апостолов сошел Дух Святой, и они получили дар разуметь Священное Писание, чтобы проповедовать. Дух святой явился в виде огненных языков. Огонь стал символом того, что учение Христово может опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. Именно после этого апостолы заговорили на языках, прежде им неведомых и стали распространять учение Христа по всему миру. Так родилась церковь, которая объединила людей по всему миру и продолжает и сегодня учить заповедям Христовым.

Традиции предков

Народный календарь говорит о том, что если на Троицу дождь — год будет урожайным и грибным. Жара в этот праздник напротив предвещала засуху. Девушки в этот день плели венки из молодых веток деревьев, их или надевали на головы своим избранникам во время общих гуляний или опускали на воду. Чей венок уплывет — та выйдет замуж и будет счастлива в браке. Священнослужители в наши дни обращают внимание на то, что все традиции, связанные с христианскими праздниками, являются только дополнением к ним, только украшением этих праздников, но никак не основной их сутью.