Гарри Каспаров: Путину реально нечем торговать 2 4.06.2017, 12:27

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Ситуация на Ближнем Востоке правителем РФ не контролируется.

Не совсем понятно, какой может быть суть сделки между президентами США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным относительно борьбы с боевиками "Исламского государства", так как российскому президенту "нечем торговать", сказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Радио Свобода".

"Трамп явно сохраняет интерес к такой сделке с Путиным, повторяя эту заезженную мантру по ИГИЛ. Хотя, мне кажется, не совсем понятно, о чем будет эта сделка на сегодняшний день, потому что Путину реально нечем торговать. Ситуация на Ближнем Востоке Путиным не контролируется. Вопрос ИГИЛ решается не с помощью Путина, а с помощью ограничения, точнее, прекращения финансирования ИГИЛ Саудовской Аравией и другими ведущими мусульманскими странами, где существует достаточно сильное лобби поддержки исламских экстремистских групп. В военном отношении ИГИЛ сегодня, очевидно, резко ослаблен, все упирается в создание коалиции, которая могла бы этот вопрос завершить", – отметил он.

Каспаров добавил, что ликвидация ИГИЛ приведет к созданию новой, "достаточно взрывоопасной" ситуации, так как вакуум на Ближнем Востоке будет заполняться проиранскими террористическими организациями.

Он подчеркнул, что решение ближневосточных проблем не связано с тем, договорится Трамп с Путиным или нет.

"Хотя трудно представить, как будет выглядеть эта сделка с учетом достаточно жесткого противодействия американского Сената, неизбежного в этом случае. Кроме того все-таки в условиях, когда администрация Трампа находится фактически под расследованием связей с Россией, представить себе, что Трамп будет готов пойти на какие-то серьезные уступки публично, достаточно сложно. При этом я не исключаю этого, потому что есть еще определенные разменные комбинации, гораздо более с точки зрения Трампа привлекательные", – заявил Каспаров.

В феврале 2017 года The Washington Post писало, что президент США может пересмотреть стратегию борьбы против ИГИЛ в Сирии, в частности, уменьшить поддержку умеренной сирийской оппозиции и сирийских курдов или вовсе прекратить ее.