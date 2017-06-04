На граффити «Минск-Москва» появилась надпись «Слава Героям. 1863» 6 4.06.2017, 12:33

Фото: nn.by

Под муралом про «дружбу» Москвы и Минска в который раз появилась «незапланированная» надпись.

Вчера в твиттер-аккаунте Никиты Малиновского появилось фото с места событий: под рисунком кто-то написал «Слава героям. 1863». Автор надписи, вероятнее всего, имел в виду героев национально-освободительного восстания под руководством Кастуся Калиновского, которое было жестоко подавлено российскими властями, пишет citydog.by.

Это уже не первая «доработка» мурала про «дружбу» Минска (мальчик) и Москвы (девочка), который появился в июне 2016 года в районе улицы Могилевская. Автором работы выступил российский художник, а инициатором – правительство Москвы.

Фото: nn.by

В октябре 2016-го неизвестный «доделал» рисунок – на нем появилась колючая проволока в венке девочки и букете мальчика. Разгорелся скандал: руководитель Минска пообещал найти виновного и привлечь его к ответственности. Рисунку вернули прежний вид, а штраф получил Олег Ларичев, руководитель стрит-арт-проекта Signal. После этого под муралом несколько раз появлялись надписи.