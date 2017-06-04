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Леонид Кучук подпишет с ФК «Ростов» двухлетний контракт

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  • 4.06.2017, 12:44
Леонид Кучук

Белорусский тренер приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом.

Стал известен срок соглашения, которое будет заключено на следующей неделе между российским «Ростовом» и новым главным тренером Леонидом Кучуком, пишет by.tribuna.com.

Сообщается, что 57-летний белорусский специалист, возглавляющий алчевскую «Сталь», подпишет с дончанами 2-летний контракт.

«Ростов» рассматривал также кандидатуры Рашида Рахимова (экс-«Терек») и Роберта Евдокимова (экс-«Оренбург»).

Ожидается, что Кучук приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом. Будущее нынешнего главного тренера команды Дмитрия Кириченко пока не определено.


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