Леонид Кучук подпишет с ФК «Ростов» двухлетний контракт 2 4.06.2017, 12:44

Леонид Кучук

Белорусский тренер приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом.

Стал известен срок соглашения, которое будет заключено на следующей неделе между российским «Ростовом» и новым главным тренером Леонидом Кучуком, пишет by.tribuna.com.

Сообщается, что 57-летний белорусский специалист, возглавляющий алчевскую «Сталь», подпишет с дончанами 2-летний контракт.

«Ростов» рассматривал также кандидатуры Рашида Рахимова (экс-«Терек») и Роберта Евдокимова (экс-«Оренбург»).

Ожидается, что Кучук приедет в Ростов-на-Дону со своим штабом. Будущее нынешнего главного тренера команды Дмитрия Кириченко пока не определено.