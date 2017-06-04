Партия Терезы Мэй прервала избирательную кампанию 1 4.06.2017, 12:56

Тереза Мэй

Сегодня ночью в Лондоне произошел теракт, жертвами которого стали шесть человек

После теракта в Лондоне Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

Ее лидер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила информацию о приостановлении избирательной кампании в воскресенье.

"Консервативная партия не будет проводить сегодня кампанию на национальном уровне", - сообщил представитель Консервативной партии.

По его словам, партия пересмотрит свое решение после получения более подробной информации относительно нападений.

"По состоянию на сейчас политики прекращают национальные кампании сегодня, местные кампании будут продолжаться", - отметил известный ведущий авторского политического шоу на телеканале ITV Роберт Пестон.

Напомним, что по меньшей мере 48 человек доставлены в больницы Лондона в результате теракта, который произошел сегодня ночью.