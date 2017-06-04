На «Бургер Кинг» составили протокол за ответ не по-белорусски 6 4.06.2017, 13:12

Ранее не были известны случаи, когда к ответственности за ответ не по-белорусски привлекали именно за «Нарушение законодательства о языках».

Если бы кассир «Бургер Кинга» знала слово «гарбата», а менежер — что не надо рассказывать клиенту о своем праве не знать белорусский язык, прецедента не было бы. Но он случился, пишет nn.by.

«Я зашел в «Бургер Кинг» купить чай. Как обычно, здороваюсь и говорю: «Чорную гарбату без цукру, калі ласка». Кассир отвечает: «Я не понимаю». И стоит, ничего не делает, - рассказывает минчанин Анатолий Новиков. - Раньше мне в «Макдональдсе» подсказали, что в таком случае нужно советовать продавщице спросить перевод в менеджера. Вот я ей и посоветовал. Правда, менеджер, которая как раз стояла рядом, ответила, что они не должны понимать белорусский язык. Тогда я перевел заказ, сказал, что «гарбата» — это «чай», и попросил книгу жалоб и предложений. Сел за столик, написал, что меня не понимают по-белорусски, посоветовал организовать корпоративные курсы языка, предложил помощь в составлении минимального словаря для кассиров».

Через некоторое время молодому человеку пришел ответ, правда, лишь бы какой. Не на официальном бланке, на русском языке и без подписи, что вызвало вопросы.

Фото: gazetaby.com

Анатолий проконсультировался с известным защитником белорусского языка Игорем Случаком и написал о нарушениях в Министерство юстиции и администрацию Центрального района, где находится ресторан.

«Я хотел сообщить «Бургер Кингу», что в их ответе есть нарушения, но на самом бланке не было никаких контактов», - добавляет Анатолий.

Министерство юстиции в ответе минчанину объясняла, что согласно утвержденной инструкции по делопроизводству в организациях бланки должны быть на двух языках - белорусском и русском. Министерство также отмечало, что есть ошибки в оформлении даты и регистрационного номера, реквизита «подпись». И что в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» письменные ответы на письменные обращения дают на языке обращения.

На днях минчанин получил ответ и из администрации Центрального района Минска, где говорится, что «в отношении Бойко Г.В., руководителя ресторана «Бургер Кинг» ООО «Воглия Матта», составлен протокол об административном правонарушении по статье 9.22 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы по указанному правонарушению направлены в суд Центрального района Минска».

Фото: gazetaby.com

И вот что интересно: широкой общественности ранее не были известны случаи, когда к ответственности за ответ не на белорусском языке обращения привлекали именно по статье 9.22 КоАП - «Нарушение законодательства о языках».

В 2013 году Глебу Лободенко удалось привлечь к ответственности директора ЖЭСа по той же причине, но по статье 9.13 - «Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц». Позже этот материал конкретизировали и расписали, что именно является нарушением: «отказ в приеме обращения», «нарушение установленных сроков рассмотрения обращения», «неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения» и другие случаи. Среди них почему-то не оказалось «ответа не на языке обращения».

«В статье 18 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» есть требование давать ответ на письменное обращение на языке обращения. Однако оно никак не подкреплено, нет санкций за нарушение этой нормы, - объясняет Игорь Случак. - И я давно ставил вопрос, чтобы расширенно трактовать статью 9.22». Эта статья предусматривает наказание за публичное оскорбление, порицание государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими и разжигание вражды на языковой почве.

«На самом деле раньше через эту статью я не пытался никого привлекать к ответственности за ответ не на языке обращения. Мне казалось, что не получится так расширенно трактовать эту норму, однако я решил все-таки предложить господину Новикову попробовать и составить заявление о привлечении по двум статьям: 9.13 и 9.22. По первому как раз-таки можно было привлекать без вопросов. А вот по второму - через расширенную трактовку создания препятствий в пользовании государственным языком. Ведь ответ не на языке обращения все-таки является препятствием, - говорит Игорь Случак.

- Посмотрим, что получится, так как могут выйти сроки привлечения к ответственности. Но то, что протокол составлен - уже хороший пример для других для составления протоколов».