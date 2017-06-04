Россию ждут бессмысленные времена 3 Леонид Радзиховский, «Апостроф»

4.06.2017, 13:27

Леонид Радзиховский

Президент США Дональд Трамп постепенно превращается из надежды России в ее разочарование.

Если его победу на выборах в Думе отмечали с шампанским, то уже сейчас президент РФ Владимир Путин,/B> в интервью французским СМИ заявил, что Россия ничего и не ожидала от Трампа, а внутриполитическая борьба в Штатах мешает налаживать отношения. Почему настолько изменилось отношение к Трампу, а ни одно из принятых им решений не принесет пользы Москве, «Апострофу» рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

Заявление Путина – это попытка создать алиби Трампу от обвинений в том, что он русский агент. Хотя, Путин, возможно, так и не думает, а по-прежнему связывает некоторые надежды с Трампом. Только зря он это делает.

За все то время, что Трамп находится у власти, он не сделал ничего из того, что нужно России. Агент он России или не агент России, есть там секретная линия связи или нет, подкуплен его зять Романом Абрамовичем или не подкуплен, много в его окружении или мало русских шпионов – я судить не берусь.

По факту Трамп дал добро на разработку сланцевой нефти и снимает экологические ограничения. Это выгодно России? Нет, невыгодно. Трамп наподписывал уйму соглашений о продаже оружия на Ближний Восток. Это невыгодно России – она надеялась сбагрить хоть какое-то оружие в Саудовскую Аравию, но эти надежды ослабли.

Трамп увеличивает военный бюджет США. Это выгодно России? Это для России никак, никак вообще. Но, если иметь в виду российские амбиции, психозы и вечное желание соперничать, то это приглашение к продолжению гонки вооружений. А это было бы смертельно для России, просто смертельно. РФ в этом участвовать не будет, но и то, что она в этом не участвует - психологически неприятно для Путина. Вот, собственно говоря, все действия Трампа.

Все его действия настолько суетливы, бестолковы и непонятно, о чем, что сказать, в пользу или во вред они России, сложно. Это какой-то хаос.

И главное, конечно, что сам факт избрания Трампа и бесконечные разговоры о том, что Россия влезла, влияет, подкупает – дополнительная форма демонизации Путина. Он окончательно законсервировался в роли главного врага, злого волшебника Волана-де-Морта из романов о Гарри Поттере. На Западе Путин в списке плохих, но неприкасаемым его назвать нельзя. С ним встречаются. Это не диктатор Северной Кореи, это не Башар Асад, но он поставлен за черту.

Не думаю, что Путина эта слава тяготит, он любит любую славу. Поскольку позитивной нет, то пусть будет хоть такая. Но, с другой стороны, я не уверен, что это то, к чему он так уж стремится. Поэтому, если Россия сыграла очень важную роль в победе Трампа, во что я не верю, но допустить могу, то это случай пирровой победы – бросили в себя бумеранг.

Если Путин на шесть лет останется президентом, а сейчас это вопрос, по-видимому, решенный, то страну ждут годы экономического спада и ситуаций, ухудшающих отношения с Западом. Соответственно, шесть лет абсолютно бессмысленной стагнации внутри страны, поскольку никаких источников для быстрого движения экономики в России нет и не предвидится. Еще это годы психологического загнивания, поскольку постоянные споры о Сталине, бесконечные 9 мая – признак того, что страна какой-то ерундой занимается – смотрит не вперед, а назад. Какой выход? Никакого.