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В Турции обнаружили древний пещерный город

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  • 4.06.2017, 13:38
Фото с сайта hyser.com.ua

Древний пещерный город нашли в подземельях турецкой провинции Кайсери.

Он состоит из более 50 камер и построен горизонтально. Сначала местные пастухи обнаружили пещеру, о которой и сообщили властям. Позже нашли целый город. Сейчас подземные пещерные строения изучают археологи, пишет hyser.com.ua.

Сообщается, что это подземный город Беляси. Он достигает протяженности в 80 метров, имеет 52 камеры и построен горизонтально. Также на этом месте была найдена церковь и различные строения на поверхности горы вокруг подземного города. По мнению ученых-археологов, количество камер увеличивалось в соответствии с потребностями жителей древнего города.

Также ученые рассказали о существенном отличии этого древнего города. Если другие подземные города в соседней Каппадокии были построены вертикальным способом, то Беляси имеет горизонтальное строение.


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