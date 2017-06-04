В Минске открылся первый салон красоты, где можно выпить и закусить 2 4.06.2017, 13:59

Фото: onliner.by

В пятницу под брызги золотого конфетти на улице Октябрьской в Минске открылся Beauty Bar Burlesque.

По словам владельцев, это первое и единственное место в городе, где можно одновременно подстричься, выпить коктейль и съесть десерт. Да еще и электрофитнесом заняться при желании. Onliner.by заглянул в салон красоты необычного формата.

Насколько пафосным обещает быть место? «Цены у нас демократичные. Например, коррекция бровей плюс окрашивание — 25 рублей. Экспресс-макияж — от 10 рублей. Работа визажиста над полноценным образом — от 30—40 рублей. Так что ждем всех, от студентов до дамочек из высшего общества», — говорит визажист, владелица броу-бара Инна Сергеенко.

Фото: onliner.by

А что думают сами гости, пришедшие на открытие? Шампанское и свежая клубника доброжелательно настроили первых посетительниц. Девочки-«конфетки» были немногословными: «Красота — это такое дело, которое девушкам необходимо. На нее можно тратить бесконечно. Это первый пункт в списке расходов. Как минимум 100 рублей в месяц нужно выделять на свою красоту».

Грустный Ждун, обязанный фотографироваться с воодушевленными девушками, крепко сжимающими в руках таблички «Жду прЫнца» и «Жду зарплату», высказался следующим образом: «В женщине должно быть воспитание, грамотная речь и опрятный внешний вид — тогда ее можно назвать красивой. Ноги безумной длины, тонкая талия и большая грудь — это я не считаю чем-то важным. Мне не нравятся девушки, которые проводят каждый день по несколько часов в салонах красоты. Но у всех разные вкусы, правильно?»

Фото: onliner.by

«Для меня красивая женщина — это, в первую очередь, счастливая, — говорит Юлия. — Длина ног или правильные черты лица абсолютно ничего не значат. Все дело в огоньке в глазах, самоощущении, подаче. Как ты себя чувствуешь, так ты и выглядишь. Если любишь себя, относишься к себе с уважением, то и окружающие это чувствуют. На самом деле на уход за собой можно тратить бесконечное количество денег, предела тут нет. Человечество сейчас придумало столько процедур для женщин! Но, если честно, я не фанатка салонов красоты. Так, чтобы каждую неделю ходить — это не про меня».

Фото: onliner.by

Кристина хорошо разбирается в затейливой науке женской привлекательности и часто бывает в разных салонах:

— Красивая женщина должна быть ухоженной, стройной, здоровой. Ухоженность в моем понимании — это натуральность и естественность без каких-либо излишеств. Я могу спокойно выйти из дома без макияжа, даже на работу. Я трачу на уход за собой, наверное, достаточно много — долларов двести в месяц. Маникюр, педикюр, поход к косметологу, коррекция бровей, массаж — это для меня обязательно каждый месяц. Что я думаю насчет сегодняшней идеи: салон красоты с баром, где можно выпить и перекусить? Насчет перекусить я точно за! Потому что бывает, не успеваешь даже пообедать, с работы сразу бежишь на маникюр.

Фото: onliner.by

«Ухоженная женщина, которая любит себя, должна быть ухожена везде — от кончиков ушей и до кончиков пальцев, — убеждена Мария. — Я не могу вам сказать, сколько трачу в месяц на салоны красоты. Муж же потом прочитает [смеется — прим.]. Мужьям категорически нельзя знать, сколько женщина на себя тратит. Меньше знает — крепче спит. Многие мужчины говорят своим женщинам: „Ты у меня и так красивая, зачем тебе деньги на парикмахера“, — а потом сами заглядываются на чужих красивых, лощеных девушек. А если своя — ухоженная, то они в машине даже голову поворачивать в другую сторону не будут, я заметила. Что я думаю о Beauty Bar Burlesque? Такого в Минске еще не было. У нас есть вип-салоны, мужские, женские — какие хотите, но чтобы все вместе, начиная от бодифитнеса и заканчивая баром — до такого еще никто не додумался. Думаю, эту идею подцепят и начнут повторять многие».

Фото: onliner.by

«Красивые волосы, кожа, маникюр и макияж — это для меня ухоженность. Мне кажется, я немного трачу в месяц на уход за собой. Долларов 300, наверное. Это, разумеется, без одежды — только бровки, ногтики и все такое. Должна ли женщина сама зарабатывать на свою красоту? Муж работает, жена красивая — это мой девиз», — рассказала Надежда.

«Красивая женщина — это счастливая женщина. Та, что себя любит, уделяет себя время. Мой бюджет на красоту разный из месяца в месяц. Трачу по желанию, как захочется… Сегодня пришла на открытие и вот думаю: как владельцы совместят детскую игровую зону и бар с коктейлями? Да, понятно, кому-то нужно выпить, расслабиться, это совершенно нормально. Но микс все-таки необычный», — рассуждает Светлана.

Фото: onliner.by

«Мы объединили абсолютно все возможные услуги в одном месте: косметология, визаж, перманентный макияж, парикмахерские штучки, депиляция, Brow Bar, Nail Bar, Barber shop, электрофитнес, игровая детская зона… Чтобы занятая бизнес-леди пришла к нам, сделала красоту, спустилась в бар, выпила кофе, алкогольный или безалкогольный коктейль и порадовалась жизни, — объяснила необычный микс Виктория Рубинчик, PR-менеджер Beauty Bar Burlesque. — К слову, нашим сегодняшним гостям повезло. Многие услуги салона — стрижку, завивку, коррекцию бровей, маникюр — они могу попробовать на себе в этот вечер совершенно бесплатно».