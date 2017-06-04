Власти увеличили список тех, кто обязан часть прибыли отдать государству 4.06.2017, 14:12

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52 организации будут обязаны перечислить часть прибыли за 2016 год в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

Ранее тех, кого принудительно «доили», было значительно меньше.

Постановление совета министров от 31 мая 2017 года №403, которым вносятся изменения в постановление от 27 марта 2017 года №226, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет belaruspartisan.org.

В документе обновлен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода). Ранее он включал 34 организации.

Традиционно донорами белорусского бюджета являлись Беларуськалий, Белтелком, нефтепровод «Дружба», предприятия военпрома, гродненская табачка, «Мозырьсоль», нефтеперерабатывающие заводы, строительные компании. Однако и НПЗ, и стройки серьезно просели – с государством им делиться уже нечем. В итоге список дополнен удивительными организациями, о которых раньше как о донорах бюджета и думать не думалось.

Например, это газета «Медицинский вестник» или Мингорсправка, или рынок Оршанского райисполкома. Есть в списке доноров бюджета даже гомельская поликлиника №7, которую обязали перечислить с бюджет 30 тысяч рублей. В то же время Центра трансплантации органов и тканей, который активно проводит платные операции по пересадке органов иностранцам, среди доноров бюджета нет.

Указ о создании фонда национального развития был подписан 28 декабря 2005 года. Согласно официальной «легенде», бюджетный фонд национального развития – это финансовая база для реализации важнейших, с точки зрения государства, социальных и экономических проектов. Основной источник формирования этого фонда – прибыль наиболее высокорентабельных предприятий. Перечень этих предприятий, а также размер части прибыли, порядок и сроки ее перечисления в фонд ежегодно определяются правительством. Изначально в список было включено 37 предприятий, которых обязали делиться.