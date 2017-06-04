Македонский футболист: Стоимость аренды жилья в Минске вдвое выше, чем в Скопье 3 4.06.2017, 14:35

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Фото: tut.by

Дарко Мицевски — полузащитник футбольного клуба «Минск» рассказал о жизни в Беларуси.

25-летний македонец провел в Беларуси всего три месяца. Не такой большой срок, чтобы досконально изучить культуру и ментальность. Но балканцу хватило времени, чтобы отметить наше трудолюбие, напряженные отношения с модой и излишнюю любовь к спиртному. Дарко Мицевски рассказал tut.by, как выглядит наша страна глазами иностранца.

— Я переехал в Беларусь 8 марта — в Международный женский день, который отмечается и в Македонии. Вообще, моя карьера складывалась таким образом, что почти каждый год приходилось менять клуб: то из-за слабого финансирования, то из-за стремления к новому вызову. Например, в 2013 году в составе македонского «Тетекса» я забил единственный гол в финале Кубка страны и помог команде стать чемпионом.

«В Беларуси впервые столкнулся с тем, что английский как международный язык не спасает»

Дарко выбрал белорусский клуб, потому что искал очередной вызов. По его словам, балканский менталитет влияет на отношение к футболу — игроки сербских и македонских клубов более расслабленные и ленивые, чем белорусы.

— Мы избалованы солнцем и не особо стремимся прогрессировать. Хотя в балканских странах среди футболистов, пожалуй, больше талантливой молодежи. Мне было интересно окунуться в другую культуру и языковую среду. Помимо «Минска», была возможность перейти в словенский и сербский клубы, но решил отправиться за две тысячи километров в Беларусь. Вы очень трудолюбивы и дисциплинированы — возможно, этому есть исторические причины. Честно говоря, мне пришлось привыкать к большому объему работы в «Минске». Белорусы более серьезные, но я бы назвал это плюсом. Хотя в некоторых ситуациях вам все же не хватает открытости. Например, когда в Македонии мы встречаем иностранцев, то подходим пообщаться, интересуемся, нужна ли им помощь. Здесь такое редко встретишь.

Футболист «Минска» нашел съемную квартиру через агентство. Он поселился недалеко от клубного стадиона и был приятно удивлен ценами на коммунальные услуги в Беларуси.

— Стоимость аренды жилья в Минске почти в два раза выше, чем в Скопье: здесь я плачу около 800 рублей за две комнаты, а у себя на родине мог бы снять такую квартиру за 400. Македонию называют одной из беднейших стран в Европе, потому что у нас действительно невысокий уровень жизни: средняя зарплата где-то 250−300 евро.

Поначалу было непросто адаптироваться: я совсем не говорил по-русски, но многое понимал и мог читать отдельные фразы. Думаю, месяца через два-три уже заговорю на чистом русском. И сейчас готов общаться на этом языке, но я перфекционист — стесняюсь ошибок и смешного акцента. Поэтому лучше подожду, пока безукоризненно не заговорю на русском. В Сербии я со временем так овладел местным языком (хотя сербский очень непростой из-за большого количества времен), что никто не распознавал во мне македонца. А вы, наверное, единственная страна в мире, которая, имея свой язык, не разговаривает на нем, так ведь? До переезда думал, что вы общаетесь на белорусском, но не особо переживал, так как считал, что он очень похож с русским.

Македонец вспоминает, что настоящим шоком по приезде в Беларусь для него стало то, что большинство белорусов не владеют английским:

— Это абсолютно неприемлемо в XXI веке! Из всей команды только один футболист знает английский. Если бы не было этого парня, пришлось бы действительно туго. В странах, где мне приходилось бывать, люди владеют хотя бы базовым английским и понимают друг друга, а в Беларуси впервые столкнулся с тем, что английский как международный язык не спасает.

«Минск сохраняет советскость из-за немодных мужчин, архитектуры и большого количества милиции на улицах»

Перед тем как собрать чемоданы в направлении Минска, Дарко гуглил информацию о стране, столице и, само собой, команде, в которую собирался перейти.

— Мне было интересно узнать, к чему готовиться. Минск оказался практически таким же, как и на картинках. Город чистый и очень зеленый. Пожалуй, именно парки приближают Минск к Европе. Я очень люблю расслабляться в парке Победы. Недавно приезжала моя девушка из Македонии — она тоже оценила это место. Главный недостаток жизни в Беларуси — дождливая погода. Балканцы очень не любят дожди, а здесь они идут регулярно.

Мицевски подметил, как по-разному относятся к моде белорусские мужчины и женщины.

— Белоруски стараются выглядеть на все сто в любой ситуации. Это отличает их от македонок, которые для похода на кофе выбирают повседневный стиль, а каблуки оставляют для вечеринок. Я не хочу говорить, какой из этих подходов правильный, просто считаю: нет необходимости разодеваться, если можно выбрать более удобный вариант.

А вот по внешнему виду белорусских мужчин складывается ощущение, что они застряли в прошлом. Они очень контрастируют с модными девушками. Честно говоря, был шокирован, когда увидел, как одеваются местные парни. Даже если ты не знаешь, как выглядеть стильно, достаточно зайти в интернет и найти подсказки. Возможно, я просто не привык встречать людей в одежде советских времен.

Когда нахожусь в Беларуси, мне кажется, я путешествую в прошлое: живу в атмосфере 10−15-летней давности. Минск сохраняет советскость из-за немодных мужчин, архитектурного стиля и большого количества милиции на улицах города. Кстати, почему у вас столько милиции? Есть какая-то угроза?

Футболист — любитель кино и телевизионных шоу. Дарко говорит, что с удовольствием бы ходил в минские кинотеатры, если бы у нас, как в большинстве стран Европы, показывали фильмы на языке оригинала с субтитрами:

— Не знаю, практикуется ли еще в какой-то стране показ фильмов с русской озвучкой (возможно, в России и Украине, странах — наследницах СССР). Когда я смотрю фильмы, мне хочется слышать голос актера, а не русского дублера. Телевизионные шоу ищу в интернете, потому что у вас нет англоязычных каналов. Думаю, это главная проблема, почему люди не знают английского. Лично я выучил иностранный по фильмам. В Македонии только десять каналов вещают на нашем языке, а остальные — англоязычные.

Полузащитник столичного клуба признается: Минск напоминает ему родной Скопье, но белорусская столица больше македонской раза в два.

— Это не проблема, хотя иногда утомительно тратить 40 минут, чтобы добраться из одной точки в другую. Я часто пользуюсь общественным транспортом — без труда разбираюсь в названиях остановок, ведь у нас похожий алфавит. Мне нравится Минск, и, возможно, я задержался бы здесь дольше чем на год.

Но после окончания карьеры точно вернусь в Скопье, потому что хочу жить на родине. Да, у нас есть проблемы, государство пережило политический кризис, но давайте смотреть объективно: Македония — неплохая страна для проживания. Думаю, уровень жизни в Македонии примерно сопоставим с другими балканскими странами. Конечно, молодые люди, как и в Беларуси, стремятся уехать ради высоких заработков в более развитые европейские государства (скажем, в Германию или Швецию), но это касается не всех.

«Непривычно, что почти все люди в минских магазинах кладут в корзины какой-то алкоголь»

По мнению Дарко, македонцы и белорусы похожи образом жизни: мы одинаково проводим свободное время, собираясь с друзьями в барах.

— Правда, белорусы во время таких посиделок выпивают значительно больше. Когда я только приехал в Минск, непривычно было, что почти все люди, стоящие в очереди в магазине, клали в корзины какой-то алкоголь. Такого в Македонии вы точно не увидите.

В наших супермаркетах алкоголь продается только до 19.00. Я не уверен в эффективности такого ограничения, потому что тот, кто захочет, купит выпивку и в шесть вечера. Мне кажется, у нас немного другая культура потребления спиртного. В Македонии принято выпивать в компаниях по вечерам — так отдыхают во многих странах мира. Но здесь я замечаю людей, покупающих алкоголь даже в обед. Для чего? В Минске можно встретить пьяных или тех, кто пьет на ходу уже в полдень. Не знаю, связан ли высокий процент потребления алкоголя в Беларуси с экономическими проблемами. Лично я не понимаю, как можно купить спиртное на последние 20 рублей. Да, это поможет забыться на короткое время. Но убежден: проблемы надо решать по-другому. Не существует панацеи от этой беды — просто каждый человек должен начать с себя.