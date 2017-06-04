Власти отказались выполнять решение Комитета по правам человека ООН по делу Захаренко 10 4.06.2017, 14:48

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Юрий Захаренко

Генеральная прокуратура уклонилась от выполнения своих функций.

Генеральная прокуратура Беларуси уклонилась от выполнения своих функций по исполнению прокурорского надзора за предварительным следствием и принятием мер прокурорского реагирования по делу Юрия Захаренко. Обращение Ульяны Захаренко перенаправлено в Следственный комитет, сообщает bydc.info.

Следственный комитет сообщил Ульяне Захаренко письмом от 26 мая за № 3 – 2096 за подписью следователя, в производстве которого находится уголовное дело Захаренко, Юрия Варавко о том, что её обращение рассмотрено по существу, оснований для принятия предложенных процессуальных решений не имеется.

Министерство иностранных дел письмом от 5.05.2017 года за подписью Заместителя министра В. Б. Рыбакова сообщило, что положениями Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах не предусмотрено каких-либо обязательств государств в отношении механизмов последующих мер в связи с соображениями Комитета ООН по правам человека. Беларусь, как и другие государства-участники Факультативного протокола, рассматривает соображения Комитета по сообщениям граждан, как носящие рекомендательный характер.

Таким образом, государство отказалось от выполнения своих международных обязательств.

Все копии писем опубликовал Белорусский документационный центр.

Напомним, 17 марта 2017 года Комитет по правам человека ООН принял Соображения по индивидуальному сообщению по делу Юрия Захаренко от имени Елены Захаренко и Ульяны Захаренко, зарегистрированному за № 2586/2015, согласно которому государство обязано, в частности:

(а) провести тщательное и эффективное расследование утверждений авторов и предоставить адекватную информацию о результатах своих расследований; а также, если подтверждается,

(Ь) преследовать в судебном порядке и наказывать виновных,

(с), и предоставлять адекватную Компенсацию авторам за случившиеся нарушения прав (неофициальный перевод).

Экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко бесследно исчез 7 мая 1999 года. С тех пор официальное следствие ни на йоту не продвинулось в раскрытии этого преступления. Мать Юрия Захаренко – Ульяна Григорьевна – мягко говоря, уже не молодой человек, и хочет еще при своей жизни узнать, что же произошло с сыном. Поэтому обратилась в Комитет по правам человека ООН.