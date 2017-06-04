Фотограф показал яркие снимки лучших пляжей планеты с высоты птичьего полета 2 4.06.2017, 14:57

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Фото: nv.ua

Над своим фотопроектом американец работает уже более пяти лет, путешествуя по миру.

Американский фотограф Грэй Мэлин представил серию ярких фотоснимков лучших пляжей планеты, сделанных с высоты птичьего полета.

Лос-анджелесский фотограф представил фотопроект, посвященный жарким летним дням и пляжному отдыху, в котором показал красоту побережий Африки, Австралии, Южной Америки и многих других стран, сообщает Daily Mail (перевод – nv.ua).

Над своим фотопроектом Мэлин работает уже более пяти лет, путешествуя по миру в поисках ярких и пестрых пляжных видов.

«Это настоящий праздник цветов, света, форм и летнего великолепия! В большинстве случаев люди думают, что эти фото сделаны при помощи дрона или просто созданы на компьютере, но на самом деле это реальные картины – все фото сделаны мной лично с вертолета», - говорит фотограф.