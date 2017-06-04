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СМИ: В Лондоне полиция проводит обыски, пять человек задержали

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  • 4.06.2017, 15:08
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Фото: WILL OLIVER

Британская полиция проводит обыски в восточной части Лондона.

В лондонском районе Баркинг полиция с 7.00 (по местному времени) проводит обыски, они связаны с терактом, который произошел в городе 3 июня, сообщает телеканал SkyNews (перевод – gordonua.com со ссылкой на источники.

Отмечается, что рейд прошел в доме одного из подозреваемых в совершении теракта, которого убили этой ночью. Корреспондент телеканала сообщил, что полиция задержала четырех мужчин и одну женщину, которую позже отпустили.

По словам Дэмиена Петтита, живущего недалеко от дома, в котором прошли обыски, полицейские показали ему фото подозреваемого в совершении теракта. Мужчина отметил, что человек на снимке похож на его соседа. Петтит добавил, что тот был приветливым, жил в этом районе три года, работал в корпорации Transport for London.

Вечером 3 июня в центре Лондона неизвестный на фургоне наехал на людей. Затем из транспортного средства выскочили три человека, они начали наносить людям ножевые ранения.

В результате теракта погибло семь человек. Полиция застрелила троих подозреваемых в его совершении. 48 человек госпитализировали в пять больниц города, нескольким людям помощь оказали на месте происшествия.


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