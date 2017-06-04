Белорусские гребцы завоевали два «золота» в заключительный день этапа КМ в Белграде 2 4.06.2017, 15:20

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Фото с сайта 24sport.by

Таким образом на счету белорусов в заключительный день две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Белорусские гребцы завоевали две золотые награды в заключительный день этапа Кубка мира в Белграде, сообщает БелТА.

В начале программы решающих заездов белоруски Ольга Климова и Надежда Макарченко продемонстрировали свои спринтерские качества на короткой дистанции 200 м в каноэ и заняли первое место - 45,86 сек.

За белорусским дуэтом финишировали канадки Надя Кроссман-Серб и Ханна Макинтош, третьими в итоговом протоколе оказались испанки Адриана Паниагуа и Патрисия Коко.

На высшую ступень пьедестала почета в каноэ-двойке на дистанции 500 м поднялись белоруски Елена Ноздрева и Камила Бобр, показав неплохой результат - 2 мин. 05,38 сек. Второе место занял дуэт из Венгрии Вираг Балла и Киншо Такаш.

Бронзовыми призерами стали Ольга Климова и Надежда Макарченко, которые часом ранее победили на 200 м. Серебряной награды сегодня удостоились Елена Ноздрева в каноэ на 200 м, ее подруга по команде Камила Бобр финишировала четвертой. Второе место также на счету Артема Козыря на дистанции 200 м в каноэ, он уступил только опытному Мартину Фуксе из Чехии.

Таким образом на счету белорусов в заключительный день две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Днем ранее белорусская команда по гребле на байдарках и каноэ завоевала три золотых награды. В байдарке-одиночке на 1000 м победил Олег Юреня, Ольга Худенко стала лучшей в гребле на байдарке на 500 м. В каноэ Елена Ноздрева стала первой на дистанции 500 м.

Сегодня в Белграде состоятся заезды на 5000 м у мужчин и женщин в каноэ и байдарке на 5000 м. Беларусь представят каноисты Максим Петров и Ольга Климова, байдарочники Игорь Бойчевский и Дарья Бойчевская. Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в столице Сербии является хорошей проверкой сил для белорусов перед главными стартами сезона - чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (10-17 июля) и мировым форумом гребцов в чешском Рачице (21-28 августа).