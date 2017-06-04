Как воронежское село выгнало из власти единороссов 4.06.2017, 15:50

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Репортаж из села, в котором стыдно быть членом «Единой России».

Пощечина власти

В апреле глава администрации Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов проводил встречу с жителями села Гвазда. Чиновник агитировал за кандидатов от «Единой России» на местных выборах. Уже после окончания встречи к Матузову подошла женщина и после непродолжительного разговора ударила его по лицу, пишет sobesednik.ru.

Это стало не последней неприятностью для главы района. Спустя несколько дней ни один из поддерживаемых им единороссов не получил мандата. По итогам голосования все 10 мест в совете депутатов заняли оппозиционные самовыдвиженцы – члены инициативной группы, выступавшей против строительства рядом с Гваздой мусороперерабатывающего завода.

По замыслу властей завод планировалось построить в 3 км от находящегося в низине села. Обеспокоенные экологической угрозой жители начали выходить на акции протеста. Организатором митингов выступал Николай Гукасян – владелец маленькой телекомпании, вещающей на район. Именно его жена и влепила пощечину чиновнику.

– Теперь я возглавляю список врагов Матузова. Меня представляют неким лидером оппозиции. Но мы вот с вами разговариваем, а я курей гоняю у дома, как видите. Ну какой я политик? Я обычный человек, и карманы мои пусты, – убеждает меня Гукасян.

Свою общественную деятельность он объясняет просто заботой о здоровье земляков. И другие жители не остаются безучастными – на митинги выходят сотнями. А всего в селе проживают две тысячи взрослых.

– Мы бьемся за своих детей. Главное, чтобы у них был чистый воздух. Мы даже без дорог жить готовы. Но тут и без того недовольный народ возмутился строительством завода и встал как один, – говорит сельский активист.

Раньше Гукасян был членом «Единой России», но несколько месяцев назад вышел из нее:

– Стыдно было людям говорить, что состою в этой партии.

Избирком пригвАздили

Теперь стыдно должно быть уже всем воронежским единороссам – такого провала на выборах, чтобы проиграли все до одного кандидаты от власти, в регионе еще не было.

– Это были одни из самых красивых выборов на моей памяти с точки зрения закона, – считает представитель ассоциации «Голос» Наталья Звягина.

Правозащитница в день голосования присутствовала на избирательных участках и заверила Sobesednik.ru, что нарушений практически не зафиксировала:

– Было огромное количество наблюдателей. 14 человек на один участок – представляете? Это не могло не повлиять на честность работы комиссии.

Также Звягина связывает отсутствие фальсификаций с глобальными переменами, инициированными Центризбиркомом. Добился ЦИК и отставки прежнего главы воронежской областной избирательной комиссии Владимира Селянина, который вышел из доверия после скандала с приписыванием лишних голосов на выборах в Госдуму.

После победы оппозиции депутатам приходится нелегко, жалуется мне избранный в совет Алексей Храпов:

– С нами не хотят работать ни глава администрации села, ни глава района. Хотят задавить и очерняют. Распространяют по селу листовки. Мол, кто-то из нас якобы ворует лес, а кто-то приторговывает паленой водкой. Это вообще самое оскорбительное, учитывая то, сколько людей страдает от паленки.

Корреспондент Sobesednik.ru ознакомился с одной из таких листовок, которые неизвестные оставили на пороге магазина. В ней утверждается, что работающая воспитателем депутат Наталья Сергеева – «грубиянка и орет на детей», которые «при виде ее писаются». Такие вот политтехнологии по-гваздовски.

– Мы всех депутатов знаем лично, и такие листовки на нас не действуют. Понятно, кто и в чьих интересах это делает. До такой глупости дошли, чтобы построить завод, от которого мы будем дохнуть как мухи, – возмущается местная жительница Тамара Михайловна.

Вся власть – совету

Селяне действительно почти поголовно настроены против открытия производства, не веря в аргументы районных и областных властей. Те пытались донести, что, отказываясь от строительства, Гвазда теряет 200 новых рабочих мест, что ради завода обновили бы инфраструктуру, включая дороги, что на самом деле с экологической точки зрения мусоропереработка даже менее вредна, чем неизбежные в ее отсутствие свалки. Однако переубедить людей не смогли.

Место под строительство завода

После торжества местной оппозиции проблема строительства завода стоит уже не так остро. Глава администрации района Юрий Матузов пообещал найти для производства новое место.

– Завод в принципе необходим. Просто нужно было сразу искать другую площадку. И прежде чем принимать решение, собрать людей и спросить их мнение. Самое важное – что скажет народ, который и является источником власти. Мы же просто должны выполнять его волю, – говорит депутат райдумы от КПРФ Николай Деркачёв.

Однако Николай Гукасян словам чиновников не верит и в конце июня собирает народ на новый митинг. Уже с требованием отставки как Матузова, так и главы сельской администрации Валентины Солодухиной.

– Мы не можем простить ей предательства. Когда все село было против завода, она единственная – за, – объясняют активисты.

Гукасян сетует, что чиновники избегают диалога с новоизбранным советом депутатов. Матузов отказался принять даже специально записавшихся к нему на прием депутатов, подтверждает Алексей Храпов.

Не удалось застать Матузова на рабочем месте и корреспонденту Sobesednik.ru. Сотрудница администрации Елена Коржова пояснила, что он будет отсутствовать в течение двух недель. Первого зам. главы района Алексея Бурсова также не было на работе. На оставленный для него номер мобильного телефона корреспондента Sobesednik.ru чиновник не перезвонил.

Отказалась встречаться с журналистами и глава сельского поселения Валентина Солодухина.

– Никакой информации я давать не буду, – ответила она на предложение пообщаться и изложить свой взгляд на конфликт с депутатами.

Митинг протеста должен пройти у главной достопримечательности села Гвазда – нового дома культуры. На фоне сельских пейзажей он выглядит просто дворцом. И именно его строительство Юрий Матузов ставит себе в заслугу, так как добился финансирования проекта из регионального бюджета. Но после проигрыша «Единой России» хлопотать специально за Гвазду он вряд ли будет, пообещал глава района.

Теперь перед оппозиционными депутатами стоит непростая задача – как уложиться в 5 миллионов годового бюджета, учитывая то, что 2 млн из них уходит на содержание администрации.