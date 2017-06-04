Лукашенко оптимизировал свою администрацию под Косинца 12 4.06.2017, 16:11

4,730

Александр Косинец

В тот день, когда Александр Косинец был назначен на новую должность, эту должность и придумали.

Александр Косинец - уроженец Оршанщины, бывший губернатор Витебской области - почти полгода оставался без должности, после того как был снят с работы руководителя администрации правителя. Только 30-го мая он был назначен на должность помощника диктатора, но, как выяснилось, должность эту ввели только в день назначения.

Как заметили авторы сайта «Народные новости Витебска», в тот же день правитель подписал изменения в свой указ «Об оптимизации администрации правителя Республики Беларусь». Подписанием изменений Лукашенко упразднил должность помощника правителя по вопросам законодательства и судебной деятельности, но ввел должность помощника правителя по общим вопросам, которую и занял Косинец.

Уроженец Оршанщины будет контролировать выполнение Академией наук государственных программ и коммерциализацию ее разработок, а также стратегические проекты. А в своей речи на совещании по развитию нефтеперерабатывающей отрасли Лукашенко сказал, что Косинец займется еще и модернизацией предприятий.