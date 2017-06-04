Ученые назвали четыре эффективных способа бросить курить 13 4.06.2017, 16:16

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Группа ученых поставила эксперимент, где пыталась побороть курение.

В результате исследования были найдены четыре самых эффективных способа, чтобы бросить курить, передает svopi.ru.

Первым и самым качественным способом борьбы с курением оказалась мотивация посредством выбора даты прекращения курения. В рассмотренной методике ученые предложили выбрать значимую для вас дату, чтобы увеличить шансы бросить курить именно в поставленные временные рамки.

Вторым фактором успешного окончания курения есть коммуникативная функция — поделитесь своими мыслями с друзьями. Наверняка найдется человек из вашего окружения, который поддержит вас на выбранном пути.

Третий шаг — быть психологически готовым к срывам. Ученые дают 80% гарантии, что рано или поздно вы сорветесь. К этому нужно быть готовым. И последний, четвертый фактор — не покупать сигареты. Даже если это уже вошло в привычку, нужно останавливать себя.