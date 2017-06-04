Коалиция во главе с мэром Риги победила на муниципальных выборах 4.06.2017, 16:20

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Коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» обеспечила себе большинство в рижской думе.

Об этом свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, передает Delfi.

Объединенные партии набрали 50,85% голосов, что позволит получить 32 места в думе из 60. Предварительные результаты также говорят о том, что правящая коалиция потеряет семь депутатских мандатов.

На выборах 2013 года коалиция получила 58,54% голосов и 39 мандатов.

На втором месте по количеству голосов коалиция партий «Латвийское объединение регионов» и «Развитию Латвии», на третьем — «Новая консервативная партия». Их результаты 13,66% и 13,41% соответственно.

В думу прошли еще две партии, которые преодолели пятипроцентный барьер — «Национальное объединение» (9,24%) и «Единство» (6,26%).

На выборах участвовали девять партий. Всего на избирательных участках зарегистрировались 1,4 миллиона граждан Латвии.