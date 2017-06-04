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В Минске водитель из-за выбежавшей собаки разбил четыре автомобиля

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  • 4.06.2017, 16:48
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Фото с сайта tut.by

В аварии никто не пострадал.

Авария произошла 3 июня, около 07.30, на столичной улице Карпова. Об этом tut.by рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

35-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Карпова со стороны улицы Волоха в направлении Либкнехта. По его словам, на дорогу внезапно выбежала собака. Он применил экстренное торможение и вывернул руль, чтобы ее объехать, в результате чего потерял управление. Автомобиль занесло и отбросило в припаркованные автомобили: ВАЗ, Renault и Mitsubishi.

Фото с сайта tut.by

В аварии никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель Mitsubishi был трезв.


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