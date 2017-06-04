История не простит! 4.06.2017, 17:54

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Фото: svaboda.org

В сложные для Беларуси времена нужно проявлять смелость.

Об этом активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич написал в «Фейсбуке».

«Насчет тех кто молчит: Вы хуже простых обывателей! Потому что они никого не предают, а вы предаете своих.

Родные простят, а история не простит! Не бойтесь, только в сложные времена проявляется смелость», - написал Сергей Кунцевич.

Как сообщал сайт Charter97.org, Сергей Кунцевич вечером 2 июня вышел на свободу из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где провел более двух месяцев.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ранее сообщал Charter97.org, что в СИЗО Кунцевича пытали электрическим током.

Белорусский Национальный Конгресс и Белорусская социал-демократическая партия неоднократно выступали с требованием освободить Сергея Кунцевича, как и других попавших за решетку белорусских патриотов.

Теперь за решеткой остаются 15 политзаключенных по «делу патриотов».