История не простит!
- 4.06.2017, 17:54
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В сложные для Беларуси времена нужно проявлять смелость.
Об этом активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич написал в «Фейсбуке».
«Насчет тех кто молчит: Вы хуже простых обывателей! Потому что они никого не предают, а вы предаете своих.
Родные простят, а история не простит! Не бойтесь, только в сложные времена проявляется смелость», - написал Сергей Кунцевич.
Как сообщал сайт Charter97.org, Сергей Кунцевич вечером 2 июня вышел на свободу из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где провел более двух месяцев.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ранее сообщал Charter97.org, что в СИЗО Кунцевича пытали электрическим током.
Белорусский Национальный Конгресс и Белорусская социал-демократическая партия неоднократно выступали с требованием освободить Сергея Кунцевича, как и других попавших за решетку белорусских патриотов.
Теперь за решеткой остаются 15 политзаключенных по «делу патриотов».