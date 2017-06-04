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Обвиняемый в коррупции премьер Мальты объявил о победе на выборах

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  • 4.06.2017, 17:45
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Джозеф Мускат
Фото: MaltaToday

Мускат назначил досрочные выборы в прошлом месяце после обвинений в коррупции, прозвучавших в адрес его семьи и коллег.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о победе на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает BBC.

Выборы были назначены в прошлом месяце после обвинений в коррупции, прозвучавших в адрес семьи и коллег премьера.

Мускат заявил своим сторонникам, что люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики.

Его соперник из Националистической партии Саймон Бусуттил уже признал поражение. Официальных результатов еще нет.

Ранее обвинения звучали, в частности, в адрес жены Муската, связывающие ее с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Премьер и его супруга отрицают любые противоправные действия.


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