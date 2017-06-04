Смогут ли белорусские дальнобойщики ездить в Россию? 7 4.06.2017, 18:11

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Фото: Открытая Россия

В РФ белорусские водители смогут работать только с правами этой страны.

Российские фирмы уже отправляют водителей сдавать экзамены, пишет kp.by.

- К экзаменам я готовлюсь уже с февраля - учу билеты. А что делать, раз ввели такой закон? - вздыхает житель Барановичей Владимир. - Пятнадцать лет работаю водителем в московской фирме, а водительские права все равно нужно получать.

В России белорусские водители смогут работать только с правами этой страны. Закон уже вступил в силу. Что же изменится для дальнобойщиков?

- Для тех водителей, кто работает в белорусских компаниях, ничего не поменяется - им российские права получать не нужно. Но если белорус трудоустроен в российской транспортной фирме, то ему придется получать водительское удостоверение в России, - рассказал «Комсомолке» заместитель гендиректора ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» Николай Верховец.

Наших водителей, которые работают в России, тысячи.

- В моей московской фирме работают водителями 1200 белорусов. Многие уже получили российские права, - говорит водитель из Барановичей Владимир. - Кстати, на время сдачи экзаменов нужна еще временная регистрация, необходимо пройти медкомиссию. Это все оплачивает наша фирма.

В белорусских фирмах, которые занимаются международными грузоперевозками, подтверждают, что российский закон коснется лишь тех, кто работает в России. К слову, российские фирмы уже отправляют своих сотрудников в автошколу.

- В фирмах, которые зарегистрированы в России и занимаются грузоперевозками в Европу, работает большинство белорусов. Это удобно и выгодно, - говорит один из менеджеров по перевозкам белорусской транспортной компании. - Так, например, водитель-минчанин везет товар из Москвы в Германию, и на обратном пути он сможет отдохнуть дома два выходных дня, которые обязательно должны быть. При этом он передает машину другому водителю. А если водитель москвич, то он приедет в Минск и ему придется ждать, пока пройдут его выходные. К тому же ему нужно будет снимать гостиницу. В итоге и доставка будет дольше, и меньше рейсов машина сделает.