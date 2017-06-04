93-летний правитель Зимбабве собрался на еще один срок 10 4.06.2017, 18:23

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Роберт Мугабе

Мугабе уже начал избирательную кампанию.

Правитель Зимбабве 93-летний Роберт Габриэль Мугабе решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на всеобщих выборах, которые состоятся в 2018 году, сообщает «Синьхуа».

В пятницу, 2 июня, он принял участвовал в митинге правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» /ЗАНУ-ПФ/ в провинции Восточный Машоналенд.

«На митинге правитель страны призвал всех членов партии преодолеть разногласия и объединить усилия для обеспечения победы партии на всеобщих выборах 2018 года», - говорится в сообщении.

За год 93-летний диктатор планирует посетить каждую провинцию страны для продвижения своей политической позиции.

Мугабе родился 21 февраля 1924 года. В 1980 году после провозглашения независимости Зимбабве он вступил в должность премьер-министра страны.

В 1987 году он изменил политическую систему страны и стал президентом, после чего переизбирался и продолжает оставаться на этой должности.

Напомним, что президент Зимбабве Роберт Мугабе на фоне глубокого экономического кризиса в стране потратил на праздничную вечеринку в честь своего 93-летия 2 млн евро.