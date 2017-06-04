Замглавы Ветковской милиции устроил «ночной дозор» 20 4.06.2017, 18:30

Высокопоставленный ветковский милиционер среди ночи зашел в дом местного жителя проверить документы.

4 июня в сети появилось видео под названием «Ночной дозор. нач. РОВД г. Ветка полнейший беспредел». Видео на своем youtube-канале опубликовал пользователь ponteley pomozov (Сергей Помозов), передает «Белсат».

На видеозаписи видно, что первый заместитель главы отделения внутренних дел Ветковского райисполкома Кошман Александр Владимирович зашел в дом Помозова.

Автор видео эмоционально попросил у правоохранителя объяснить причины позднего визита (почти в полночь). Высокопоставленный ветковский милиционер объяснил, что «двери в доме были открыты», и он решил зайти и проверить документы.

«Вы что от меня хотите? Вы ночью пришли ко мне и ходите своими грязными сапогами по моим коврам. Я вам сейчас счет выставлю», – возмущался мужчина.

Через 10 минут ссоры милиционер вышел из дома, так и не увидев документов. «Я к вам приеду», – сказал милиционеру в конце визита автор видео.

В этом году 9-го апреля началась история противостояния Сергея Помозова, жителя деревни Пыхань, под Гомелем, и сотрудников спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» министерства внутренних дел Беларуси. По словам Сергея, сотрудники ГАИ без предупреждения заехали во двор мужчины и требовали показать права и документы на автомобиль.