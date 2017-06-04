SpaceX повторно запустила космический корабль Dragon 7 4.06.2017, 18:37

Стыковка корабля с МКС намечена на 5 июня.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, повторно запустила в космос уже побывавший там космический грузовик Dragon.

Корабль стартовал на борту ракеты-носителя Falcon 9 с площадки, расположенной на мысе Канаверал, 4 июня в 00:07 по минскому времени, сообщает hi-news.ru.

Космический грузовик Dragon успешно отделился от ракеты через десять минут после старта, а еще через пять развернул солнечные панели и взял курс на Международную космическую станцию.

В трюме Dragon находится почти три тонны груза: продовольствие для космонавтов и различное оборудование, предназначенное для проведения экспериментов.

Стыковка корабля с МКС намечена на 5 июня. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 без происшествий вернулась на Землю — это уже десятая по счету ступень, которую специалистам SpaceX удалось посадить.

Повторные запуски ракет-носителей и космических кораблей являются для SpaceX одной из приоритетных задач, ведь использование уже летавших в космос кораблей и ракет позволяет существенно экономить на последующих стартах.