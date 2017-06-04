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В Волковыске появятся таблички с историческими названиями улиц

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  • 4.06.2017, 19:00

Исторические названия вернут двенадцати улицам.

Как сообщается на сайте города Волковыска, на очередной сессии районного совета «депутатов» 26 мая рассматривали вопрос о ходе выполнения решения райсовета от 27 февраля 2017 года, в соответствии с которым следует установить названия основных улиц Волковыска с учетом исторических периодов, сообщает volkovysk.by.

Также планируется определить несколько зданий в историческом центре города и уточнить, какие объекты располагались в этих зданиях в разные исторические периоды.

Волковысским коммунальщикам приказано сделать таблички с историческими названиями улиц Волковыска.

В перечень вошли двенадцать улиц: переулок и улица Карла Маркса, улицы Багратиона, Дзержинского, Жолудева, Красноармейская, Кутузова, Ленина, Медведева, Панкова, Победы и Советская. Топонимическая комиссия определит улицы, на которых будут установлены таблички, и язык для написания исторических названий.


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