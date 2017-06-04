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Лев Марголин: Вину за нерентабельную работу НПЗ несет лично Лукашенко

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  • 4.06.2017, 19:07

Диктатору надо кивать только на самого себя.

Нефтепереработка, которая поддерживала белорусское «экономическое чудо» становится убыточной отраслью, заявил в ходе совещания, посвященного стратегии развития нефтеперерабатывающей сфере, заявил Лукашенко. Диктатор отметил, что в модернизацию отрасли были вложены немалые деньги, однако она так и не дала результата.

Очередную «модернизацию» нефтеперерабатывающей отрасли прокомментировал «Радыё Свабода» экономист Лев Марголин.

- Со словом «модернизация» у белорусов связаны не самые лучшие ассоциации. Мы знаем, как провально прошла модернизация деревообработки, и где гарантия, что деньги, которые власти найдут на модернизацию нефтезаводов, не ожидает та самая печальная судьба?

- Во-первых, я хочу отметить, что вину за нерентабельную работу этих заводов в 2016 году несет лично Лукашенко. Ведь объемы переработки нефти сократились из-за газовой войны. Нехватка валюты привела к тому, что модернизации так и не была закончена. Поэтому Лукашенко надо кивать только на самого себя.

Что касается перспективы, то эти заводы должны постоянно следовать за самыми современными тенденциями. Мировое сокращение спроса будет, но в Европе столько нефтеперерабатывающих предприятий, что все они не выживут. И нужно построить стратегию так, чтобы остаться среди тех, кто выживет, а не обанкротиться.

Но для этого нужна своевременная модернизация. Однако в Беларуси эту модернизацию делает чиновник за государственные деньги, нередко в своих личных интересах, решение принимается не самое лучшее, а самое выгодное чиновнику. Поэтому никто не может дать гарантии, что результаты модернизации будут такими, как надо.


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