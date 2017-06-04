Мэр Сочи бросил пакет с подарками на землю в День защиты детей 5 4.06.2017, 19:34

Анатолий Пахомов

Чиновник возмутил всех своим поведением.

Мэр города Сочи Анатолий Пахомов пришел на детский праздник 1 июня и возмутил всех своим поведением, передает «Дождь».

На видеозаписи с мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей, видно, как он бросает пакет с подарками на землю. Толпа детей, для которых они предназначены, мгновенно его окружили.

«Хочу подарить подарок, печенье и все остальное. Кому?», — с такими словами Пахомов бросил подарки перед собравшимися на праздник детьми.