МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу в Украине 4.06.2017, 20:04

Главная цель пенсионной реформы - сократить дефицит Пенсионного фонда и со временем увеличить выплаты гражданам.

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали разработанный правительством Украины законопроект о реформировании пенсионной системы Украины. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Отмечается, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Владимир Гройсман, непосредственно участвовавший в переговорах с главой миссии МВФ Роном ван Роденом.

«Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основывается на лучшем мировом опыте и дает ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», - говорится в сообщении.

Также на сайте Кабмина опубликованы оригиналы писем Фонда и Всемирного банка в поддержку реформы.