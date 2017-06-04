Пять самых популярных мифов о здоровье 3 4.06.2017, 20:22

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Захватывающие открытия ученых частенько оказываются не более чем мифами.

Каждый год ученые совершают захватывающие открытия о том, что полезно, а что нет. И каждый год оказывается, что некоторые всем известные факты — это не более чем мифы, закрепленные в твоем сознании расчетливыми маркетологами.

Maximonline.ru представляет самые распространенные из них.

10 000 шагов в день заменят фитнес

Сегодня, когда у каждого есть встроенный в смартфон шагомер, 10 000 шагов стало золотым стандартом для ежедневной активности. Но под этой цифрой скрываются не исследования ученых (пусть даже и британских), а рекламная кампания японских шагомеров в 1956 году. Цифра 10 000 была взята, что называется, с потолка — как красивая и круглая. Это, разумеется, не отменяет постулат, что чем больше ты двигаешься, тем полезнее для здоровья. Кстати, последние исследования, опубликованные британским Университетом Бакли, гласят, что ты должен двигаться минимум 150 минут в неделю, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Надо пить 8 стаканов воды в день

Знание о том, что надо пить 8 стаканов воды в день, иначе можно умереть в муках от обезвоживания, уже укоренилось где-то глубоко в подсознании, и мы даже не задумываемся, откуда, собственно, взялось такое количество. Американское психологическое сообщество даже посвятило отдельное исследование истории мифа про 8 стаканов. Ученые изучали обширную литературу в Интернете и вне его (да, такое место существует — правда, мы не знаем где). И вот что выяснилось: нет никаких научно подтвержденных исследований о 8 стаканах воды ежедневно. Скорее, даже наоборот: такой большой объем воды не нужен, так как мы получаем жидкость с продуктами питания. Восемь стаканов воды может рекомендовать врач для лечения некоторых заболеваний, а также во время стресса или в жарком климате. Так что, если ты не ползешь сейчас свой 50-й километр по Сахаре, 8 стаканов в день тебе и не нужно.

Полезно пить молоко

Считается, что молоко полезно для пищеварения, да и вообще полезно. Тем не менее по исследованию, опубликованному в ABC News, около 60% взрослых людей имеют непереносимость лактозы. Взрослые млекопитающие, кстати, тоже. Эволюция позаботилась о том, чтобы взрослые особи не отбирали питание у детенышей. Кстати говоря, по статистике, аллергия на арахис, глютен, ракообразных и яйца встречается всего у 4% людей.

География людей, которые могут пить молоко, выглядит так: 0% коренных американцев, 5% азиатов, 25% африканских и карибских народов, 50% народов Средиземноморья и 90% северных европейцев. Самый высокий процент людей, организм которых переносит лактозу, в Швеции: их там 90%. Ученые считают, что переносимость лактозы — мутация, которая появилась в Северной Европе, так как там люди получали недостаточно витамина D от солнца.

Пропуск завтрака убьет твой метаболизм

Ты наверняка помнишь про «завтрак съешь сам, обед раздели с другом и бла-бла-бла…». Но вот тебе шокирующие новости. Американская Ассоциация диетологов сообщает, что нет никакой зависимости от того, завтракаешь ли ты, и твоим весом. Это вовсе не самый главный прием пищи в день. И если с утра ты не голоден, то вовсе не обязан силой запихивать в себя йогурт или бутерброд с докторской.

Соковая диета очистит твой организм от токсинов

Тебе больше нет нужды узнавать, что такое смузи, о котором (о которых? о которой?) тебе прожужжала все уши твоя девушка. Ученые из Гарварда считают, что все, что нужно, чтобы очистить твой организм от токсинов, уже находится в нем: это печень и почки (в том случае, если они нормально работают, конечно). Практически любой сок содержит сахар, про который тебе замогильным голосом расскажет любой диетолог, делая страшные глаза. Так что лучше просто есть фрукты.