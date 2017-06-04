Как песни полесских бабушек попадают в айфоны 4.06.2017, 20:47

Режиссер Артем Лобач снял документально-музыкальный фильм о творчестве полесских бабушек.

Сначала они едут в экспедицию в полесскую глушь, а после ты танцуешь под эту музыку в модном минском клубе. Фильм «Белорусские песни: Традиция расстояния» рассказывает, как благодаря молодым и увлеченным, традиционное пение не умирает вместе со старыми полешуками, передает «Белсат».

Документально-музыкальный фильм режиссера Артема Лобача построен на творчестве трех молодых белорусских групп («Vuraj», «Re1ikt» и «Shuma»), на экспедициях по Полесью, разговорах с музыкантами и жителями тамошних деревень.

Ранее обрядовые песни передавались из поколения в поколение. Сегодня эта традиция уходит. Теряются исходные тексты и интонации, утрачивается обрядовый смысл. Но благодаря молодому поколению музыкантов, песни продолжают жить в новом формате.

«Во мне есть кровь иранская, азербайджанская, русская, украинская, еврейская, а белорусской крови нет. Но я здесь родилась, в этой среде. Я дитя белорусской культуры, несмотря на кровь, – говорит одна из героинь фильма певица Руся. – Я прикоснулась к этой красоте, и мне очень хочется, чтобы это поняли другие, почувствовали, какая это великая и сильная культура».

Правда, не все этнографы и музыканты радуются, что современные авторы изменяют традиционное пение под себя. Фильм снят на грани арта, документалистики и клипмейкерства. В нем мы слышим обрядовые песни и их современные аналоги.

Автор картины Артем Лобач – белорусский кинорежиссер, клипмейкер, документалист. Среди его работ – документальные фильмы «Простыя рэчы», «Шлях у Дамаск. Частка першая», художественные короткометражные фильмы «Дом», «Змрок», «Бліжэй, чым ты думаеш», музыкальные клипы для «The Toobes», «J: Mors», «Akute», «Vuraj» и др.

Официальная презентация фильма «Белорусские песни: Традиция расстояния» состоится на 23-м Минском международном кинофестивале «Лістапад» во внеконкурсном показе «Белорусский панорама».