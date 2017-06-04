Шендерович: У россиян просто не хватает фосфора для мозга 8 4.06.2017, 20:56

Рост поддержки президента РФ в России можно объяснить тем, что россияне начали экономить на еде.

Рост поддержки президента РФ Владимира Путина россиянами можно объяснить другим опросом социологов, показавшим, что жители России начали экономить на еде. Об этом написал в Facebook российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Поддержка Путина, сообщил недавно "Левада-центр", достигла исторического максимума. Объяснение этому удивительному факту тоже лежит в области социологии: "В минувшем году 67% жителей России начали экономить на еде", – сообщил ВЦИОМ в эти же дни. То есть просто не хватает фосфора для мозга – и уже нет сил отползти от телевизора", – отметил писатель.

Примерно две трети опрошенных россиян хотели бы видеть Путина на посту президента по истечении его нынешнего срока в 2018 году. При этом 82% опрошенных из тех респондентов, кто точно пойдет на выборы, проголосовали бы за действующего российского лидера, свидетельствуют данные опроса "Левада-центр", проведенного с 19-го по 22 мая 2017 года.

2 мая, по данным опроса "Левада-центра", 64% опрошенных россиян высказались за переизбрание Владимира Путина президентом Российской Федерации еще на один срок.