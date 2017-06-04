Бывшего председателя Высшего экономического суда опять «подвинули» 3 4.06.2017, 21:03

Виктора Каменкова сместили с очередной должности.

Потеряв пост руководителя системы экономических судов, Виктор Каменков тем не менее сохранял за собой почетную должность председателя Союза юристов Беларуси. Однако в минувшие выходные лишился и ее, пишет belaruspartisan.org.

На съезде общественного объединения, который прошел в Минске, председателем Союза юристов избран заместитель главы администрации Лукашенко Валерий Мицкевич, который в аппарате главы государства курирует именно юридический блок.

Надо понимать, юриста Мицкевича поощрили за крайне удачную проработку некоторых документов – например, декрета о тунеядстве. Благодаря Мицкевичу люди даже в маленьких, депрессивных и апатичных городах вышли на улицы.