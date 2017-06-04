закрыть
5 июня 2017, понедельник, 1:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Бывшего председателя Высшего экономического суда опять «подвинули»

3
  • 4.06.2017, 21:03

Виктора Каменкова сместили с очередной должности.

Потеряв пост руководителя системы экономических судов, Виктор Каменков тем не менее сохранял за собой почетную должность председателя Союза юристов Беларуси. Однако в минувшие выходные лишился и ее, пишет belaruspartisan.org.

На съезде общественного объединения, который прошел в Минске, председателем Союза юристов избран заместитель главы администрации Лукашенко Валерий Мицкевич, который в аппарате главы государства курирует именно юридический блок.

Надо понимать, юриста Мицкевича поощрили за крайне удачную проработку некоторых документов – например, декрета о тунеядстве. Благодаря Мицкевичу люди даже в маленьких, депрессивных и апатичных городах вышли на улицы.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов