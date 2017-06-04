Почему опасные игрушки свободно продаются в Беларуси 5 4.06.2017, 21:52

Экологи предлагают поменять техрегламент ЕАЭС, чтобы защитить детей от вредных игрушек.

В марте 2017 года общественные организации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России инициировали проверку на наличие фталатов в детских игрушках: куклах, игрушках для ванной, фигурках животных и мультипликационных героев, которые продаются на рынке Евразийского экономического союза, пишет zautra.by.

Игрушки были приобретены в специализированных детских магазинах, супермаркетах и на рынках в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении, а также заказаны в интернет-магазине.

Итоги неутешительны: фталаты были найдены во всех шестнадцати закупленных образцах, причем в шести из них — в концентрациях, превышающих европейские нормы во много раз!

Фталаты — это химические вещества, которые используются для создания мягкого пластика, чаще всего поливинилхлорида (ПВХ), для придания материалу цвета и фиксации запаха. Они с легкостью высвобождаются из химического продукта и проникают в воздух, воду, почву, слюну.

Игрушки для проверки были выбраны родителями разных стран. На испытания попали две из Беларуси

Фото: Ванесса Майлс

Например, в купленной в Беларуси кукле (она была произведена в Китае) обнаружено превышение диэтилгексилфталата более чем в 300 раз по сравнению с нормами Европейского союза. Находят фталаты, пусть и в небольших количествах, даже в игрушках, имеющих маркировку «Не содержит фталаты». К примеру, такая фигурка «Свинка Пеппа» была куплена в России: в популярной игрушке было обнаружено аж три вида фталатов!

Проверка игрушек проходила в испытательных лабораториях «Гринпис» в Великобритании и Германии. Анализировалось наличие 10 видов фталатов

Фото: Ванесса Майлс

– Доказано, что фталаты могут вызывать нарушения эндокринной системы и приводить к другим серьезным последствиям: ожирению, диабету, бесплодию и даже онкозаболеваниям. Особенно чувствительны к этим опасным веществам маленькие дети. По этой причине многие страны Европейского союза, а также США и Китай — фактически запретили использование фталатов в игрушках. В Беларуси, как и в России, таких запретов нет, – уточняет руководитель проекта «Честные игрушки» организации «Гринпис России» Нина Лесихина.

Фталаты находят даже в тех игрушках, на упаковке которых написано «Не содержит фталатов»

Фото: Ванесса Майлс

Действительно, фталаты находятся сейчас в игрушках, которые продаются в наших магазинах фактическина законном основании. Сейчас на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек», в котором установлены допустимые уровни миграции в водную и воздушную среду для диметилфталата, диоктилфталата и диэтилфталата, а также запрет на использование дибутилфталата.

Многие популярные игрушки содержали сразу несколько видов фталатов: Свинка Пеппа – три!

Фото: Ванесса Майлс

– Как видим, технический регламент регулирует только миграцию фталатов из игрушек, но не их непосредственное содержание в детских товарах. И сам факт их наличия в достаточно высоких концентрациях вызывает у нас большую обеспокоенность, – комментирует директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. – Любые токсичные вещества должны полностью отсутствовать в товарах, с которыми контактируют дети.

Влияние фталатов на здоровье и окружающую среду

Инфографика: «Гринпис»

Именно поэтому экологи из стран региона ЕАЭС выступают за изменения в техрегламенте. Предлагается полностью запретить использование фталатов в детских игрушках и обязать производителей маркировать свои товары, полностью указывая, какие виды химических веществ в них содержатся, чем эти вещества могут быть опасны.