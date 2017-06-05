Bellingcat доказала российское происхождение сбившего MH17 «Бука» 11 5.06.2017, 7:53

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Фото: Reuters

Установка «Бук» была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Расследовательская группа Bellingcat обнародовала фото, подтверждающее, что «Бук», сбивший, по утверждению группы, летом 2014 года Boeing 777 в небе над Украиной, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

Фигурант расследования подтвердил РБК подлинность снимка, изображенный на фото человек также подтвердил подлинность снимка.

Фото: Michael Kooren / Reuters

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнаружила новую фотографию ЗРК «Бук» 332, предположительно, сбившего малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году. Фото подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406). Это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину. Снимок сделан в 2013 году, однако попал в сеть только в феврале 2015 года, отмечают расследователи в своем докладе (имеется в распоряжении РБК).

На фото запечатлен мужчина на фоне ЗРК «Бук» 332, позади — розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Как выяснил РБК, человек на снимке занимается ремонтом военной техники, в частности, он ремонтировал БУК1-М. Механик (его имя известно редакции) пояснил РБК, что был во многих городах России в силу специфики своей работы. Он подтвердил, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» в 2014 году. О том, что «Бук» на фото тот самый, который, по утверждению Bellingcat, сбил малайзийский Boeing, свидетельствуют белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука» 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — подчеркивают авторы доклада.

Фотография с механиком была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, отмечается в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года (имя курсанта авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске по направлению одного из московских вузов). На снимке второго курсанта изображен тот же розовый ракетный контейнер и Бук 332. Геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.

Трагедия с Boeing 777 произошла в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний». На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили пророссийские сепаратисты из зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв по ошибке гражданский самолет за военный. Позднее Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины, утверждают расследователи. По их данным, перевозку «Бука» контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки «ДНР» с позывным «Хмурый». Сам он свою причастность к гибели лайнера отрицал.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». По словам руководителя расследования Тьиббе Яустры, пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км. В результате обломки самолета оказались разбросаны на площади в 50 кв. км.