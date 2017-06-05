Медики назвали десять удивительных свойств обычного одуванчика 2 5.06.2017, 8:09

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Наука подтвердила исключительную пользу этого растения для здоровья.

Для большинства из нас одуванчик — это один из наиболее распространенных луговых цветков, которые встречаются летом повсеместно.

Кто-то слышал, что из одуванчиков получается неплохое вино, а другие просто плетут в из этих красивых цветочков. Однако одуванчики обладают целым набором полезных ингредиентов, которые могут быть использованы для укрепления здоровья человека, и вот десять самых удивительных целебных свойств этого цветка, пишет sobesednik.ru.

1. Обеспечивают здоровье костей.

Одуванчики богаты кальцием, который крайне важен для роста и укрепления костей. В них также содержатся антиоксиданты вроде витамина C и лютеолина, которые защищают кости от вызванных старением повреждений. Довольно часто эти повреждения являются следствием воздействия свободных радикалов, они приводят к хрупкости костей и переломам.

2. Борются с расстройствами печени.

Одуванчики положительно воздействуют на печень по многим причинам. Во-первых, сказывается высокое содержание антиоксидантов, которые защищают печень от старения, но и другие компоненты в одуванчиках способствуют укреплению этого органа. Во-вторых, одуванчики обеспечивают нормальный отток желчи, что также стимулирует печень и поддерживает пищеварение.

3. Помогают диабетикам.

Сок из одуванчиков помогает пациентам с диабетом за счет стимулирования производства инсулина из поджелудочной железы. Тем самым снижается уровень сахара. Поскольку одуванчики являются диуретиками по своей природе, они увеличивают выделение мочи у жертв диабета, что позволяет выводить избыточный сахар из организма. Одуванчики также защищают от почечных проблем, а это крайне полезно для диабетиков.

4. Лечат урологические проблемы. Свойства одуванчиков как диуретиков находят применение и урологии. Препараты из этих растений выводят скопления токсических субстанций из почек и мочевой системы. Эти цветы также являются дезинфектантами, которые подавляют микробный рост в мочевыводящих путях.

5. Уход за кожей. Сок и молочко на основе одуванчиков очень полезны при лечении расстройств кожи, вызываемых микробами и грибковыми инфекциями. Эта терапия основана на том факте, что сок из одуванчиков является крайней щелочным и обладает бактерицидным, инсектицидным и противогрибковым воздействием. Сок из одуванчиков считается хорошим средством для детоксикации, он обладает стимулирующим воздействием на кожу. Помогает он и от прыщей, которые возникают в подростковом возрасте, когда человек проходит через многочисленные физиологические и гормональные перемены, во время которых сальные железы выделяют больше кожного сала, смешивающегося с мертвой кожей и блокирующего поры. Сок из одуванчиков, будучи стимулятором и детоксификатором по своей природе, позволяет регулировать производство гормонов, что увеличивает выработку пота и расширяет поры.

6. Похудение.

Поскольку моча состоит на 4% из жира, то чем чаще мы посещаем туалет, тем больше воды и жира теряет организм. Диуретики одуванчики обеспечивают этот процесс и способствуют похудению.

7. Перспективное средство против рака.

Как уже рассказывал Sobesednik.ru, экстракт из корня одуванчика в настоящее время испытывается в качестве средства лечения острого миеломоноцитарного лейкоза. Одуванчики содержат большое количество антиоксидантов, снижающих уровень свободных радикалов, а это избавляет организм от токсинов и снижает вероятность развития рака.

8. Помогают при желтухе и камнях в желчном пузыре.

Расстройство печени, при котором этот орган производит слишком много желчи, требует длительного лечения. Вначале необходимо ограничить производство желчи, затем удалить ее избыток из организма и потом уже сражаться непосредственно с вирусной инфекцией, которая всё это вызвала. Одуванчики эффективно помогают на всех трех стадиях. Одуванчики улучшают общее состояние желчного пузыря и печени, защищая их от окисления и инфекций, а также регулируют выведение жидкостей из этих органов.

9. Борются с запорами.

Определенные компоненты одуванчиков и особенно высокий уровень диетических волокон делают их отличными помощниками при расстройствах пищеварения. Диетические волокна стимулируют нормальную работу кишечника и избавляют от запоров. 10. Помогают при анемии. Одуванчики содержат хороший уровень железа, белков и витамина В, которые важны для формирования красных кровяных клеток и гемоглобина. Вот почему одуванчики помогают жертвам анемии.