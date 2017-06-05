Улитка как тотем луканомики 5 5.06.2017, 8:19

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Режим не способен догнать развивающийся мир.

Очередная конференция в рамках экспертной инициативы «Минский диалог» рассмотрела вопросы экономической безопасности в глобализированном мире, пишет thinktanks.by.

Главный советник председателя правления Национального банка Беларуси на конференции Александр Заборовский предостерег по поводу больших надежд на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Стране удалось пережить «идеальный шторм» 2014-2015 годов без катастрофических потерь: «Очень много серьезных факторов, внешних и внутренних, сошлись в одной точке: и завершение суперцикла на энергетическом рынке, и конфликт между нашими основными партнерами Россией и Украиной, и санкции и контрсанкции ЕС и России, сложности евразийской интеграции, низкие бюджетные и валютные буферы».

По словам Заборовского, «особенно надо быть осторожными с оптимизмом относительно благоприятного изменения условий торговли, чистого притока капитала, от того, что нам внешние факторы очень серьезно помогут в восстановлении роста». «Глобальная неопределенность высока, глобальный рост хрупок», — сказал представитель Нацбанка.

Заборовский напомнил о важности соблюдения «трех золотых правил экономической политики»: увязки роста производительности труда с ростом зарплат, недопущения роста госдолга выше роста ВВП, а также устойчивого превышения доходности депозитов в национальной валюте над доходностью инвалютных депозитов.

Участники конференции о рисках экономической безопасности региона

В ходе конференции был проведен опрос участников с целью оценки их уровня восприятия рисков экономической безопасности региона. Оценка производилась по двум факторам: вероятность реализации риска (от 5% до 95%) и степень его влияния на экономику стран региона (от минимальной до критической). Временной горизонт оценки: ближайшие пять лет.

Топ-5 рисков возглавляет стагнация (низкие темпы экономического роста) в ключевых странах региона — вероятность реализации 72,2%. Степень влияния этого риска оценена как критическая. Кроме того, на себя обращает внимание риск кризиса государственного управления, который, несмотря на относительно низкую вероятность реализации, имеет высокую степень влияния.

Кроме стагнации, в топ-5 рисков попали: медленная адаптация национальных экономик к четвертой промышленной революции (71,7%); протекционизм национальных рынков и увеличение количества торговых войн (68,9%); неконкурентоспособная структура национальных экономических систем (65,6%); неопределенность экономической политики: отсутствие долгосрочной стратегии реформ/кризис государственного управления — несоблюдение верховенства права, коррупция и т. д. (65%).