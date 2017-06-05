Как «Велком» обобрал клиентку на золотую свадьбу 42 Сергей Сацук, «Ежедневник»

5.06.2017, 8:23

3,759

Откуда у «Велкома» берутся такие цены, многие клиенты даже понять не могут.

Я всегда уважал «Велкому». Солидная компания. Но в воскресенье все уважение закончилось, когда этот оператор за пять минут опустошил карман моей мамы на 15 рублей. История, достойная интереса Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

У меня есть подключенный к «Велкому» телефон. Но так получилось, что через него я в интернет практически не выхожу. Потому что он больше вспомогательный, а планшет и еще один мобильный (основной) у меня на МТС. Но вот недавно я с родными решил приобщить к цивилизации свою мать, которая еще с незапамятных веков сидела на простой симке «Привет» и пользовалась старым кнопочным телефоном. Мы сумели убедить 72 - летнюю женщину, что для повседневных нужд смартфон гораздо удобнее кнопочного телефона и потому не следует бояться новых технологий.

В общем, на золотую свадьбу мы подарили ей новый смартфон, а в минувшие выходные я приехал к матери, чтобы обучить ее пользоваться новинкой и подключить к мобильному интернету. Перед началом всех действий я проверил баланс - более 14 рублей.

«Этого маме, которая будет пользоваться интернетом только как вспомогательным инструментом, должно с лихвой хватить на месяц», - подумал я и принялся за дело.

Я долго пытался через USSD-запрос получить настройки, но так и не смог. Позвонив оператору по 411, я поинтересовался, почему мне не присылают настройки для интернета. Оператор объяснила, что на старой симке «Привет» не подключена услуга интернет. Я подключил услугу, настроил интернет, и начал обучать маму пользоваться смартфоном. Не прошло и 5 минут, как мама в качестве теста позвонила внучке и вдруг в шоке отбросила «новые технологии в сторону».

«Как это нет денег? Я только 10 рублей положила...»

«Не может быть. Я проверял баланс перед подключением, там было более 14 рублей» - я сам был в шоке. Проверил, сколько потратил трафика - и 40 Мб не набежало. В недоумении я опять позвонил на 411 и спросил, как так может быть, что в одночасье списалось более 14 рублей. Оператор ответила, что может, так как «Привет» идет без абонентской платы и поэтому там отсутствует включенный трафик, соответственно, с матери списали за каждый Мбайт 44,25 копеек.

Я, конечно, понимал, что не включенный в абонентскую плату мобильный интернет будет дороже, но не ожидал, что он будет золотым. 15 рублей за каких-то 40 МБ трафика! Я был просто шокирован. Приехал домой и зашел на сайт «Велкома», оттуда на сайт privet.by. Лишь там увидел, что действительно стоимость 1МБ трафика составляет 44,25 копеек. Вроде и сам виноват - привык к тарифам другого оператора, где не включенный в пакет трафик стоит всего 1,60 рублей за 100МБ.

Поэтому не ожидал, что с матери снимут 15 рублей за 40 МБ, то есть в 27 раз дороже. Но ведь и «Велком», если не ставит перед собой цель обмануть и поймать на удочку, тоже должен предупреждать при подключении о своих невероятных ценах.

Вообще у «Велкома» довольно интересно разработаны тарифы. Есть, такой интересный тариф для мобильного интернета, который наверняка разрабатывали под пенсионеров - "Пакет 250", с 250МБ включенного трафика. Стоит всего 2,72 рубля. Сколько пенсионеров сообразят, что сегодня 250МБ - это вообще мизер, который может закончиться за несколько дней? Думаю, не более 5%. Еще приблизительно 10% догадаются позвонить детям и спросить у них. Остальные подключатся, купившись на дешевизну. Вот тут и кроется ловушка, потому что свыше включенного трафика интернет уже будет тарифицироваться по 11,22 копейки за 1 МБ. Это конечно не 44,25 копеек, но тоже кусачая цена, потому что за 100 МБ выйдет уже 11,22 рубля. Зато следующий в очереди "Пакет 350" с 350 МБ трафика почти наверняка разрабатывался для более продвинутых студентов, потому что цена не включенного в пакет трафика вдруг резко падает до 3,27, или почти в три с половиной раза! Мне эти цифры о многом говорят и, в частности, об отношении оператора к своим клиентам.

Откуда у «Велкома» берутся такие цены, я не знаю. Но, думаю, что МАРТ это должно заинтересовать.

Я не знаю, сколько людей вот так вот попали на деньги и зареклись больше не пользоваться интернетом, но, думаю, таких много. При этом и оператору никаких претензий не предъявишь - все тарифы указаны на сайте. Другое дело, что многие люди, которые по 10 и больше лет сидели на велкомовском «Привете» и теперь решили подключиться к мобильному интернету, просто не сообразят, что тариф так больно ударит их по карману. Поэтому мобильный интернет они воспримут, как прихоть богатых, которым деньги девать некуда, и откажутся от него. Моя мать сразу отказалась.

Ее я еще смогу переубедить, сказать, что есть в Беларуси операторы, которые не обдирают своих абонентов, что мобильным интернетом можно пользоваться даже пенсионерам. Я также мог позвонить в пресс-службу оператору и рассказать все - наверняка, моей матери вернули бы все деньги. Но как быть с остальными? Думаю, что «Велком», если не хочет потерять уважением к себе со стороны своих абонентов, должен пересмотреть тарифы на свой интернет, сделав их более честными и адекватными.

Сергей Сацук, «Ежедневник»