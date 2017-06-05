Брест требует освободить белорусских патриотов 5.06.2017, 8:37

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Активисты провели в городе масштабную акцию в поддержку политзаключенных по делу «Белого легиона».

Акция в поддержку политзаключенных-патриотов состоялась в Бресте. Десятки широкоформатных цветных плакатов и листовок появились на улицах города. Об этом Charter97.org сообщили активисты из Бреста.

Напомним, что один из политзаключенных по «делу патриотов» Сергей Кунцевич вечером 2 июня вышел на свободу из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где провел более двух месяцев.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ранее сообщал Charter97.org, что в СИЗО Кунцевича пытали электрическим током.

Белорусский Национальный Конгресс и Белорусская социал-демократическая партия неоднократно выступали с требованием освободить Сергея Кунцевича, как и других попавших за решетку белорусских патриотов.

Теперь за решеткой остаются 15 политзаключенных по «делу патриотов».