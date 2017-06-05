Лев Марголин: Нефтяной маневр РФ ударил по Лукашенко 15 5.06.2017, 8:57

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КАРИКАТУРА: CARTOON.KULICHKI.RU

Почему нефтепереработка в Беларуси становится убыточной отраслью.

Нефтепереработка — один из двух «столпов» белорусской экономики — «из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль», констатировал Лукашенко. По мнению экспертов, причина тому — устаревание белорусских НПЗ и нефтегазовый конфликт с Россией, разрешить который удалось только в апреле, пишет gazeta.ru.

Убыточная отрасль

Белорусский бюджет последние полтора десятка лет имеет два основных источника наполнения валютой — экспорт калийных удобрений и переработка российской нефти с продажей нефтепродуктов на Запад. Но, как теперь выясняется, экономическая эффективность нефтепереработки становится удручающе низкой — несмотря даже на то, что нефть из России поступает без пошлин.

Правитель Беларуси провел в Минске специальное совещание о стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли. Начал Лукашенко с того, что нефтепереработка — стратегическая для страны отрасль, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте — 17%. «Тем не менее ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составила всего полпроцента. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком», — сказал он.

По словам белорусского диктатора, в 2016 году плохо шла внешняя торговля нефтью и нефтепродуктами, а уже в 2017-м сальдо оценивается как отрицательное. «Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль», — отметил Лукашенко.

Вообще же, как считает правитель Беларуси, проблемы нефтепереработки вызваны совпадением двух причин. С одной стороны — влияние мировой конъюнктуры, значительное падение цен на нефть и продукты ее переработки. С другой — тот факт, что хотя в модернизацию белорусских НПЗ были вложены немалые средства, должной отдачи до сих пор нет.

На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% в настоящее время так и не удалось выйти.

«Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, — сказал Лукашенко. — Отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение. А теперь «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства».

«Нефтегазовый маневр» ударит по правителю Беларуси

В итоге Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания задачу: правительству — сформировать стратегию развития всей отрасли в новых рыночных условиях на долгосрочную и среднесрочную перспективы; директорам НПЗ — обеспечить завершение модернизации предприятий.

«Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы», — предупредил белорусский президент.

В настоящее время планируется завершить модернизацию белорусских НПЗ в 2019 году. Как заявил глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, «самая главная трудность в том, что рынки перегружены поставками как нефти, так и нефтепродуктов. Все это ведет к снижению маржинальности. И в этих условиях нашим НПЗ приходится изыскивать средства на реализацию инвестиционных проектов. Средства для этого потребуются значительные. По одному заводу это более $500 млн, по другому — свыше $700 млн». Задача программы модернизации — обеспечить повышенный выход светлых нефтепродуктов и глубину переработки.

Что касается источников финансирования, то на эти цели планируется направлять как собственные средства предприятий, так и привлекать кредитные ресурсы. На практике, скорее всего, будут использованы китайские кредиты, ранее выделенные Пекином.

В Беларуси работают два очень крупных нефтеперерабатывающих завода: «Нафтан» (Новополоцк) и Мозырский НПЗ.

Второй пока модернизируется быстрее: в прошлом году в Мозыре ввели пять технологических объектов общей стоимостью $480 млн. «Поэтапный процесс модернизации, который заложен в концепцию развития предприятия, позволил создать благоприятные условия для реализации такого крупного инвестиционного проекта, как комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков», - говорит гендиректор предприятия Виталий Павлов.

«Вся рентабельность белорусской нефтепереработки складывалась из двух факторов. Первый — это беспошлинная поставка нефти из России, при этом нефтепродукты на экспорт пошлиной облагались, и она в полном объеме поступала в государственный бюджет.

Второй фактор — это проведенная в 90-х годах модернизация двух НПЗ, которые вывели их на передовые позиции на постсоветском пространстве, — прокомментировал белорусский экономист, зампредседателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин. — Однако время не стоит на месте. 75% светлых нефтепродуктов, получаемых в Беларуси при переработке нефти, сегодня уже очень далеки от 90%, которые дают современные предприятия в мире.

А тут еще так называемый «налоговый маневр», предпринимаемый Россией. Он означает, что в течение ряда лет экспортная пошлина на нефть будет снижаться, зато налог на добычу будет расти. Для нас это катастрофа, поскольку именно экспортная пошлина позволяла качать доходы из нефти, не прикладывая никаких усилий».

По мнению эксперта, единственный способ спасти рентабельность — это повысить глубину переработки до лучших мировых показателей, и сделать это нужно достаточно быстро. Нельзя сказать, что специалисты не видели этой угрозы: модернизация началась, и закончить ее планировали на одном заводе в 2016 году, на другом — в 2017-м. Но началась «газовая война» с Россией, и на окончание модернизации банально не хватило средств.