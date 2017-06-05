Еще один белорусский патриот вышел на свободу

Еще один белорусский патриот вышел на свободу1
- 5.06.2017, 8:59
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Художника-дизайнера Андрея Белявского освободили из СИЗО КГБ.
Политзаключенного по «делу патриотов» художника-дизайнера Андрея Белявского освободили из следственного изолятора КГБ под подписку о невыезде.
Он вышел на свободу 2 июня, как и Сергей Кунцевич, сообщает сайт spring96.org.
До сих пор Кунцевич был единственным заключенным под стражу фигурантом дела «о подготовке массовых беспорядков», которому не предъявлялось дополнительное обвинение, связанное с «созданием вооруженного формирования». После освобождения активист рассказал, что в СИЗО КГБ (там он пробыл первые после задержания) подвергался пыткам электрошокером - так у него пытались узнать местонахождение Николая Статкевича.
- В СИЗО КГБ несколько дней я держал голодовку. Меня шантажировали, угрожали физической расправой. Был физическое давление, заламывали руки. Было подозрение на сотрясение мозга, но доктора не вызывали. После меня перевели в тюрьму на Володарского, - добавил он.
Таким образом, под стражей остаются 14 человек, проходящих по обоим уголовным делам, возбужденным по части 3 статьи 293 УК и статье 287 УК.