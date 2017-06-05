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Голоса Минска: Журналисты записали, как звучит любимый город

  • 5.06.2017, 9:08
  • 7,637

Наравне с узнаваемыми визуально местами в Минске есть и звуки, которые составляют портрет столицы.

В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг.

Наравне с узнаваемыми визуально местами в Минске есть и звуки, которые составляют портрет города. К 950-летнему юбилею столицы tut.by собрал аудиопортрет Минска.


Мнение

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Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
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