Министр Заяц предложил Могилевской области «разозлиться» 8 5.06.2017, 9:36

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Леонид Заяц

Фото: vitbichi.by

Чиновнику наверное невдомек, кто на самом деле может окончательно рассердить белорусов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на семинаре-совещании в Бобруйске «О состоянии и перспективах развития, мерах по повышению эффективности работы агропромышленного комплекса Могилевской области» потребовал от аграриев региона повышения исполнительской и технологической дисциплины, передает корреспондент БелТА.

По мнению министра, одна из главных причин провала в минувшей пятилетке программы развития животноводства в области кроется в кадрах. В регионе уменьшились надои молока, сократилось поголовье крупнорогатого скота, снизились привесы. И это при условиях хозяйствования не худших, чем в других регионах. «Чтобы в корне изменить ситуацию, нужно поднять на высокий уровень технологическую и исполнительскую дисциплину, потребовать от каждого работника жестко соблюдать все элементы технологии в производстве с целью, чтобы каждый год прибавлять в выпуске продукции. Только через повышение производства сельхозпродукции, рост продуктивности животных можно в конечном итоге выйти на увеличение прибыли и выручки», – подчеркнул Леонид Заяц.

По его словам, в регионе нужно увеличивать поголовье КРС не менее чем на 10% ежегодно и выходить на новые показатели продуктивности. Именно привесы 800 г – 1 кг в сутки в животноводстве должны стать нормой, как и удой в 6,5-7 тыс. кг в год с коровы для всех хозяйств. «У нас нет оснований говорить, что какому-то колхозу не удастся достичь этих показателей, потому что более 300 хозяйств в стране уже имеют показатели по 6 тыс. кг молока в год с коровы и выше», – отметил министр. В качестве примера он привел колхоз «Родина» в Белыничском районе (Могилевская область), где за 2016 год в среднем с буренки получили по 7,6 тыс. кг молока.

«Поэтому в регионе нужно по-хорошему разозлиться всем кадрам, начиная с председателя райисполкома до рядового работника, и взяться за работу. Это нужно сделать, чтобы выполнить требования главы государства по повышению эффективности работы АПК, сохранить в стране продовольственный достаток и нарастить экспортный потенциал к 2020 году не менее чем до $7,5 млрд», – резюмировал Леонид Заяц.