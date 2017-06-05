Путин теряет адекватность 4 Алексей Голобуцкий, site.ua

5.06.2017, 9:59

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Владимир Путин

В скором времени России просто нечем будет финансировать свою международную политику.

Путин выступал на Международном экономическом форуме в Петербурге. Не побрезговал приехать, кроме молдовского Додона и индийского премьера Моди, канцлер Австрии Керн (к основному инвестору, пусть и не совсем законному, решил заглянуть?).

«Я много раз уже задавался вопросом и публично его ставил. НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с СССР и так называемым Варшавским договором. Сейчас нет уже ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос: а зачем?» Единственный ответ — это инструмент влияния США», - заявил Путин. А заодно поделился ожиданиями, что НАТО на фоне нынешних разногласий (точнее, требования Трампа увеличить национальные военные бюджеты) развалится и этим поможет России.

Однако страны НАТО вряд ли решат вдруг расслабиться, тем более до такой степени - на фоне действий России в Сирии, аннексии Крыма и нападения на Донбасс, а теперь еще и прямых угроз странам Балтии, а также Черногории и Швеции (прямо на Форуме, 1 июня), как ранее - Польше. Плюс постоянное «дерганье тигра за усы» - пролеты российских бомбардировщиков либо штурмовиков над территорией США, демонстративно под носом у американских боевых самолетов.

Вообще все это выглядит не слишком адекватным. Хотя 64 года - еще рановато для маразма, но, возможно, ботокс берет свое... Путин каждым действием и заявлением продолжает упорно убеждать НАТО в целом и всех его участников по отдельности, что все случаи военной агрессии России, прямого и непрямого вмешательства во внутренние и внешние дела суверенных государств - что все это делается намеренно и целенаправленно, и политика не будет меняться.

Притом подобное «раздувание щек» происходит на фоне падения экономики, сокращения госрезервов и активов Газпрома. После решения Стокгольмского арбитража относительно формулы «бери или плати» (на которое, весьма вероятно, повлияло финансирование Газпромом вооруженных нападений и, возможно, также террористических атак в Европе) практически все биржевые агенты получили команду сбрасывать газпромовские акции. А доходы Газпрома, пожалуй, самый крупный источник доходов, направляемых Кремлем на войну, в том числе гибридную (ольгинские тролли сидят на подсосе именно у Газпрома, как и Раша Тудей и Спутник).

То есть, в скором времени (учитывая обязательства Газпрома перед тем же Китаем, а также финансовые и имущественные претензии Украины после выигранного арбитража, которые уже выходят за рамки того, чем владеет Газпром напрямую и через дочерние структуры в Украине, - мы уже вполне официально присматриваемся к европейской собственности Газпрома в качестве компенсации) России просто нечем будет финансировать войну. Уже появилась информация о массовом дезертирстве боевиков или нежелании продлевать контракты ихтамнетов по причине низких зарплат, задержек выплат и даже вовсе прекращения финансирования.

Да, это все равно может продлиться еще порядочное время. Да, это может спровоцировать Кремль на попытку блицкрига напоследок. Но в любом случае Россия теряет ресурс для ведения активных боевых действий, при этом продолжая убеждать НАТО в своей принципиальной позиции агрессивных отморозков. Впрочем, пожалуй, уже убедили: вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене на заседании НАТО в Тбилиси 28 мая заявила «мы четко осознаем, что защита наших стран начинается с Украины. За что вам очень благодарны» (это в том числе после доклада Украины по участию РФ в поддержке международного терроризма).

Итак, подводя итоги: кремлевский карлик убедил всех в своей неадекватности и непримиримой агрессивности. На сегодня демонстрация агрессии продолжается. Притом финансовые ресурсы для подобных целей у Кремля практически исчерпаны (да, санкции пока никто не отменял). Вопрос: как долго при таких вводных продержится Империя зла и кто и как начнет ее делить с началом процессов распада? Сажаем сакуры, садимся у реки, ждем... Скоро должны поплыть.

Алексей Голобуцкий, site.ua