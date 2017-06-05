Восемь бесплатных услуг в поездах, о которых не знает 90% пассажиров 11 5.06.2017, 10:01

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Покупая билет на поезд, мы зачастую не догадываемся, что на самом деле включено в его цену.

А проводники никогда не говорят нам о наших правах.

Поэтому неудивительно, что 90% пассажиров и не подозревают об этих услугах, пишет издание nastroy.net.

Итак, пассажир железной дороги имеет полное право:

1. Уехать раньше срока.

Вы имеете право уехать поездом, отходящим на несколько часов или дней ранее рейса, на который вы приобрели билет, без какой-либо доплаты! Разумеется, при наличии свободных мест.

2. Получить другой билет при опоздании.

Если вы опоздали на поезд, не спешите покупать новый билет! Вы имеете право возобновить действие билета на другой поезд при условии доплаты стоимости плацкарта в течение 24 часов.

3. Допустить ошибку в билетных данных.

Это особенно полезно при покупке билетов онлайн. Если данные документа, удостоверяющего вашу личность, расходятся с данными, указанными в билете, только на одну букву в фамилии и на одну цифру в номере, то вас обязаны пустить в поезд.

4. Занять нижнее багажное место.

Оказывается, преимущественное право для использования нижнего места для ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего — пассажир, проезжающий на верхней полке. Так что вы не обязаны ни с кем делиться своей нижней полкой!

5. Бесплатно взять с собой собаку-проводника.

Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Ей полагается лишь ошейник и намордник!

6. Сойти с поезда на пару дней без потери билета.

Правила гласят: пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока действия билета, но не более чем на 10 суток.

Для этого нужно предъявить свой билет в кассе на станции остановки в течение 3 часов с момента прибытия. Там вам проставят специальный штамп о продлении.

А при возобновлении поездки нужно будет оплатить лишь стоимость плацкарты.

7. Бесплатно пользоваться туалетом на вокзале.

Очень полезная услуга, о которой никто не подозревает: туалет на вокзалах для пассажиров бесплатный.

При предъявлении билета с вас не должны взимать плату за посещение туалетов по пути следования поезда. Электронные билеты также годятся.

8. Попросить у проводника кучу разных вещей, включая настольные игры.

По правилам, у проводника можно бесплатно попросить стакан, ложку, вилку, набор ниток и иголок, предметы ухода за одеждой и обувью, медикаменты, а также настольные игры — шашки, шахматы и домино!