Варшавская «Легия» стала чемпионом Польши по футболу 5.06.2017, 10:30

Столичный клуб выиграл титул в 12-й раз.

Перед заключительным туром Экстракласы сразу четыре команды могли завоевать «золото» чемпионата, но турнирную таблицу возглавляла «Легия», у которой было 43 очка, а у «Ягеллонии», «Леха» и «Лехии» - по 41, пишет www.ua-football.com

«Легия» хоть и не смогла обыграть на своем поле «Лехию», но все равно завоевала чемпионство. В параллельном матче «Ягеллония» на своем поле сыграла вничью с «Лехом» 2:2, причем до 77-й минуты проигрывала 0:2. Таким образом команда Тараса Романчука и Дмитрия Хомченовского помогла столичному клубу стать чемпионом, и разбила надежды на чемпионство у «Леха» Владимира Костевича.

Таким образом, после окончания матчей «Легия» - чемпион и идет в Лигу Чемпионов, «Ягеллония» - второе место и вместе с «бронзовым» «Лехом» примут участие в Лиге Европы.