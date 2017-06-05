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Под Брестом высадились сотни российских десантников

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  • 5.06.2017, 10:33

Военные прибыли в Брест на учения «славянское братство-2017».

Подразделение Воздушно-десантных войск России прибыло в Брест на учения «славянское братство-2017» Вооруженных сил России, Беларуси и Сербии.

«Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении «славянское братство-2017» Вооруженных сил России, Беларуси и Сербии», - говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».

На железнодорожную станцию Брест доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники. На учениях российские десантники будут действовать в боевой экипировке «Ратник», а экипажи боевых машин - в защитных комплектах «Ковбой».

«После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области», - говорится в сообщении.

Учения «славянское братство-2017» с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Беларуси и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне «Брестский».


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