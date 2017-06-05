Четыре причины провала луканомики 5.06.2017, 10:44

Почему белорусскому «экономическому чуду» ничего не светит.

«Успехи» белорусской экономики в 2017 году проанализировал сайт belmarket.by.

Безработицу лозунгами не победить

Опубликованный развернутый статистический отчет о работе экономики в I квартале свидетельствует о том, что стабильности в промышленности нет, продолжается спад инвестиционной активности, а численность безработных уменьшается одновременно со снижением количества занятых в экономике. В промышленности, сельском хозяйстве и оптовой торговле сформировался серьезный «инфляционный навес», который в ближайшее время может свести на нет усилия правительства и Нацбанка по снижению инфляции.

Уровень безработицы за четыре месяца составил 0,9 % к численности экономически активного населения. При численности занятых в экономике, равной 4366,7 тыс. человек, 39,8 тыс. человек официально были безработными. Для сравнения: на начало года количество занятых в экономике составляло 4413,6 тыс. человек, безработных — 35,3 тыс. (см. табл.). Тенденция очевидна: количество занятых в экономике сокращается, причем уже давно — с 2010 года.

Влияние на уровень безработицы оказали административные меры

Введение налога на «тунеядцев» пригнало на биржу труда тысячи самозанятых, до принятия декрета № 3 как-то устраивавших свою жизнь и не обременявших собственными проблемами государство.

Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных до 1 мая.

Как заявил в интервью БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, если в январе и феврале службам занятости удалось трудоустроить примерно по 9 тыс. человек, то в марте — свыше 14 тыс., а в апреле — более 17 тыс.

«В городах создано 682 пункта по организации и ежедневному направлению граждан, нуждающихся в трудоустройстве, для участия во временных, а также оплачиваемых общественных работах (ООР). Для проведения временных работ определено 1317 объектов, для организации ООР с нанимателями заключено 1410 договоров. В основном люди направляются в сельхозорганизации (там они занимаются переборкой картофеля, уборкой камней с поля, ремонтом сельскохозяйственных объектов), в организации лесного, дорожного, жилищно-коммунального хозяйств», — рассказал чиновник.

Иными словами, предоставленные рабочие места вовсе не являются работой мечты. Очевидно, что граждане трудятся не по специальности. Более того, по окончании летнего сезона основная масса таких рабочих мест будет упразднена.

Таким образом, принятые государством меры по снижению напряжения на рынке труда можно считать временными. К тому же происходит деквалификация работников, им приходится заниматься неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом.

Структура инвестиций неблагоприятная

В I квартале 2017 года инвестиции в основной капитал составили 3,35 млрд руб., что на 6,5 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Напомним, в январе — марте минувшего года инвестиции в основной капитал обвалились на 25,7 %, а в машины, оборудование, транспортные средства — на 31 %. В I квартале нынешнего года, по данным Белстата, на приобретение машин, оборудования и транспортных средств израсходован всего миллиард рублей.

Структура инвестиций остается неблагоприятной: в строительно-монтажные работы по-прежнему вкладывается значительно больше, чем в машины и оборудование. Причем серьезно понизился уровень инвестиционной активности предприятий смешанной формы собственности, не развиваются частные компании.

Государство и иностранные предприятия продолжают вкладываться в развитие своих активов. Так, по данным Белстата за 2015 год (самые последние опубликованные данные), доля иностранного капитала в валовой добавленной стоимости (ВДС) отечественной экономики составляет 6,4 %. В I квартале нынешнего года на долю предприятий с иностранным капиталом приходилось 6 % от всех инвестиций, в январе — марте прошлого — 5,8 %.

На долю предприятий частной формы собственности приходится соответственно 24,1 и 22,5 % от всех инвестиций. Доля частников в ВДС составила 44,7 %. Государственные компании (их доля в ВДС — 27,2 %) инвестировали 40 % средств, вложенных в экономику в I квартале нынешнего года (38 % в январе — марте 2016-го).

Доля в ВДС субъектов хозяйствования смешанной формы собственности — 22,7 %. Они инвестировали 29,9 % средств. Инвестиционная активность таких предприятий существенно снизилась, ведь в I квартале 2016 года они вложили 32,8 % средств.

По сравнению с январем — мартом минувшего года свою долю в инвестиционном «пироге» увеличили государственные, частные и иностранные предприятия. Средства вкладываются за счет консолидированного бюджета (22,2 % инвестиций в основной капитал) и собственных источников (41,5 %). Банковское кредитование занимает одно из последних мест в структуре инвестиций — всего 8,5 %.

Превышающая 50 % степень износа основных фондов является критической. В белорусской промышленности этот показатель составляет 47 %, то есть предприятия находятся совсем недалеко от критической черты. Необходимо проводить структурные реформы, в противном случае нас ждут дальнейшая инвестиционная деградация, технический упадок, снижение количества высокоэффективных рабочих мест.

Уверенности нет

По данным Белстата, за четыре месяца обрабатывающая промышленность приросла на 5,1 %. Правда, объемы производства увеличиваются неравномерно. Некоторые отрасли продемонстрировали рост только в марте, а в январе — феврале просели, так что графики производства напоминают синусоиду. Например, в январе прирост в легкой промышленности составил 16,5 %, а к концу I квартала — 9,3 %. Схожая картина в производстве изделий из дерева и бумаги, химической и фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий и прочих неминеральных продуктов, электрооборудования, машин, транспортных средств и оборудования, а также в металлургии.

Иными словами, прирост в промышленности неустойчив. Если учесть нестабильность экономической ситуации в России и слабые результаты поисков новых рынков сбыта, становится ясно, что говорить о перспективах восстановления отрасли преждевременно.

Инфляция за четыре месяца составила 2,4 %. По прогнозам правительства, она не должна превысить 9 % за год. «Навес», сформированный за четыре месяца, ставит под сомнение однозначный показатель инфляции и относительную ценовую стабильность.