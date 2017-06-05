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Администрацию Лукашенко недооптимизировали

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  • 5.06.2017, 11:29

Должны были уволить 45 человек, а уволили 25.

13 февраля белорусский диктатор подписал указ «Об оптимизации администрации президента» на 30% до 1 мая. «…Установить численность работников администрации президента 118 единиц, в том числе государственных служащих — 108 единиц».

Если в результате оптимизации на 30% в администрации должно остаться 118 человек, то сегодня там работает 153 человека, уволить нужно было 45 человек, передает «Еврорадио».

Белстат «считает» количество уволенных «в случае сокращения штата работников» каждый месяц. В феврале был только 1 (один) случай сокращения среди работников «государственного управления». В марте 7 работников «государственного управления» уволены по сокращению, в апреле сокращено 17 чиновников.

В итоге 25 чиновников сокращены за эти три месяца, а план был 45 человек (на 30%). И это только в администрации Лукашенко.


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